Izquierda Unida responsabiliza al alcalde, José María Bellido, de tener paralizada absolutamente la generación de empleo, al no conceder pese a tener crédito ayudas directas, a obstaculizar la inversión (con 122 millones en los cajones de Alcaldía) y los 34 millones de remanentes que siguen sin uso. “El gobierno no ha sido valiente para poner en marcha medidas contra la crisis”, ha afirmado la viceportavoz del grupo municipal de IU, Amparo Pernichi, que ha dado varias cifras de desempleo en la ciudad para asegurar que “con pandemia o sin pandemia” la situación no remonta.

En el caso de las ayudas directas, se ha referido a los 2 millones de euros que tiene pendientes de adjudicar el Imdeec; y en el caso de los 122 millones de inversiones ha englobado proyectos paralizados, contratos de emergencia que no se han puesto en marcha cuando más se necesitaba y que van cambiando de nombre “de plan de choque a superávit pero que son los mismos proyectos”. En este sentido ha puesto varios ejemplos de proyectos paralizados como el centro cívico Noroeste, el eje semipeatonal de Diario de Córdoba o la reforma de la calle Don Pelayo. “A este gobierno poco le duelen los parados”, ha dicho Pernichi.

Por otra parte, dentro del balance que este grupo municipal está haciendo de los dos años de mandato de PP y Cs, el portavoz, Pedro García, ha asegurado que no hay ninguna novedad en la Gerencia Municipal de Urbanismo y que esta funciona peor que hace 4, 8 y 12 años. El concejal de IU y exresponsable del organismo autónomo ha recordado que hace 4 años, cuando él estaba al frente de la Gerencia, hubo una cruzada por el lento ritmo de concesión de licencias, pero que ahora “se han dado un 20% menos de licencias pero parece que ya no es un problema en esta ciudad”, ha dicho para preguntarse de nuevo por qué no protestan ahora los colegios profesionales que lo hicieron en el anterior mandato a pesar de que los empresarios tardan entre 3 y 4 meses más de media para obtener licencias.

Asimismo, ha lamentado la situación de las parcelaciones, con una comisión que tiene pendientes legalizar 11.000 en apenas dos años; o la ordenanza de las ITES que está parada. Según García los únicos proyectos que se están ejecutando son los que PP y Cs heredaron del anterior equipo de gobierno.