Podemos denuncia la falta de información y ejecución del plan de choque, que se aprobó en mayo de 2020 para paliar en la medida de lo posible los efectos de la pandemia de la covid-19 con más de 100 millones. El plan, contemplaba además la creación de una comisión de seguimiento para garantizar que las medidas se aplican e, incluso, para aportaciones en el caso que fuera necesario para mejorar su efectividad y que contaba con el aval de los sindicatos CCOO y UGT y de la patronal cordobesa de CECO.

El grupo municipal de Podemos Córdoba va a solicitar hoy mismo de forma oficial "los datos de desarrollo del plan de choque y de su ejecución, porque a fecha de hoy no hemos recibido ningún dato ni informe al respecto", ha indicado la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas. “Y es que después de todo un año, con lo que se supone ha sido una inversión importante dentro de las capacidades del Ayuntamiento de Córdoba para intentar que, al menos, resultara un alivio para autónomos, taxistas y sectores empresariales afectados, me temo que muchos de ellos no han visto un euro, según lo que hemos detectado en la calle, y queremos saber por qué no están llegando y en qué situación se encuentra en la actualidad", ha añadido Pedrajas.

El alcalde, José María Bellido, lo anunció por vez primera el 16 de marzo de 2020 y ya entonces comentó que era urgente su aplicación, "pero ya tardaron en ponerse de acuerdo con sus socios de Vox hasta que no le aceptaron todas sus clausuras y se tuvo que convencer a UGT in extremis para que formara parte del acuerdo, y es el día de hoy y seguimos sin saber nada al respecto", se ha lamentado Pedrajas.

Podemos critica que el único balance que se ha hecho del plan fue en un medio de comunicación, Diario CÓRDOBA, en el que la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, cifró en un 82% la ejecución del plan. Entonces dijo que había acciones “rematadas” por 38 millones de euros y había en marcha otras iniciativas por valor de 42 millones de euros más.

"En ese momento estaba aludiendo a acciones que estaban aprobadas desde antes de que ni siquiera se hablara del plan de choque, y que luego se incluyeron dentro de él. El problema central es que para las personas que han echado la persiana a su negocio durante la pandemia no han recibido una ayuda que se suponía que era destinada para dar respuesta en 2020. Esto solo demuestra la falta de capacidad y de gestión de este cogobierno de derechas", ha reclamado Pedrajas