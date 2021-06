Solo el 13% de las multas tramitadas por la Junta de Andalucía durante el segundo estado de alarma se han cobrado. Son datos facilitados por la Delegación territorial de Salud y Familias de Córdoba, que cuantifica en 4.868 los expedientes abiertos por incumplir algunas de las medidas impuestas para combatir el coronavirus desde el 25 de octubre del 2020 y hasta el mes de mayo. Aunque el estado de alarma concluyó el 9 de mayo de este año, el balance ofrecido por Salud abarca hasta el 31 de mayo, es decir, algo más de siete meses. Esas 4.868 sanciones solo han reportado 44.723 euros, ya que la Junta únicamente ha percibido el dinero de 660 expedientes.

Un 80% de esas multas, 3.866, fueron por no llevar mascarilla, incumplimiento más generalizado durante el periodo analizado. Se da la circunstancia de que la mayoría de las sanciones pagadas corresponden a esta infracción (623), por la que la Junta ha percibido 35.250 euros.

El resto de incumplimientos fueron menos frecuentes y de todos llama la atención el de las celebraciones de botellones, que suponen el 7% de los mismos. Salud contabiliza un total de 343 sanciones por hacer botellón, de las que la administración andaluza solo ha cobrado 2 (un 0,58%), con las que ha recibido 823 euros, lo que implica que cada uno de los multados ha abonado más de 400 euros. En tercer lugar se encuentran las infracciones por incumplir el toque de queda, que suponen el 4% del total y que ascendieron a 217, de las que esta administración solo ha percibido 6 (un 2,7%), con las que ha logrado ingresar 900 euros (150 euros por multa). Las fuerzas de seguridad del Estado encargadas de vigilar el cumplimiento de las medidas implantadas (Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil) abrieron 75 expedientes por hacer fiestas, de los que la Junta solo ha cobrado 2 por los que ha percibido 1.800 euros (900 euros por cada uno).

La multa más cuantiosa fue por no respetar el aislamiento domiciliario y ascendió a 1.500 euros, dato que se desprende de la cantidad recibida por la única sanción abonada de las 43 impuestas por este motivo.

El resto de expedientes tramitados por Salud fueron por saltarse el cierre perimetral (173), por fumar no respetando la distancia (42), por no cumplir el horario de cierre (9), por la ausencia de gel o por no controlar el aforo (26), por no exponer el aforo permitido del local (17), por superar el número de mesas o no tenerlas a la distancia exigida (19) y por no informar de las medidas covid (38). Las cantidades cobradas por cada uno de estos conceptos son mínimas.