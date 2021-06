El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha vuelto hacer este martes un llamamiento a los cordobeses para que extremen las precauciones en la ciudad ahora que se están incrementando los casos de contagio del coronavirus y su incidencia, sobre todo entre adultos jóvenes. “Si hay más incidencia hay más riesgo de contagios”, ha recordado el regidor.

En este sentido, ha pedido que se valore con detenimiento el hecho de que se estén relajando las medias en esta nueva fase de desescalada, y que incluso se esté valorando la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de uso de las mascarillas al aire libre, para hacer un uso “moderado y con responsabilidad de la libertad que nos hemos ganado a pulso”, ha dicho el primer edil. Por eso, ha pedido que no se haga un mal uso de esa flexibilidad para evitar dar pasos atrás.

“Si hay más incidencia hay más riesgo y hay que tener más responsabilidad”, ha reiterado para desear que el ritmo rápido de vacunación que ha impulsado en los últimos días la Junta de Andalucía —que incorpora al Ayuntamiento de la capital como punto de vacunación— nos lleve a solución definitiva. Así, ha pedido a esas personas que van a ser llamados a vacunarse en los próximos días no se arriesguen a contraer ahora la enfermedad cuando se ve la luz al final del túnel. “Desgraciadamente los datos van empeorando en Córdoba, de ahí la necesidad de hacer un llamamiento para que hagamos las cosas con cabeza”, ha concluido

El alcalde también ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba abrirá mañana sus puertas como nuevo punto de vacunación, gracias a una colaboración que se hará con la Consejería de Salud ahora que llegan a Andalucía más de 800.000 vacunas. También ha valorado positivamente el nuevo modelo impulsado por la Junta de Andalucía en la vacunación, al acercar las vacunas a los ciudadanos y no al revés, y ha aplaudido que el ritmo de vacunación esté siendo algo más ágil en Córdoba. En todo caso, Bellido ha vuelto a insistir en su idea inicial: “Que no tengamos falsa sensación de seguridad, de que esto ya está a superado pero no es así”, ha recalcado el alcalde.