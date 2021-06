La Consejería de Educación mantendrá abierto hasta el 8 de junio el plazo para formalizar la matricula de alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. Para hacerlo se puede acceder a través de este enlace donde se podrá seleccionar el sobre de matrícula que se desea tramitar. Para realizar el trámite será necesario disponer de autenticación a través de la clave iANDE, Certificado Digital, Cl@ve Pin o Cl@ve Permanente. Una vez dentro, el sistema lleva a seleccionar al alumno o alumnos a matricular guiando al usuario paso a paso de una manera fácil e intuitiva.

Este procedimiento telemático ya se puso en marcha el curso pasado con bastantes incidencias que ya quedaron resueltas. Así lo explica la presidenta del AMPA del CEIP Eduardo Lucena, Carmen Pino Ariza, quien señala que "el año pasado ya optamos por la tramitación online pero fue una odisea porque había muchos problemas con la plataforma. Afortunadamente este año no es así y se puede presentar de forma sencilla y rápida".

Para Isabel Bernal, la presidenta en Córdoba de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), este tema es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad ya que "un tanto por ciento de la población ha mejorado sus competencias digitales y ha comenzado a tramitar muchísimas cuestiones personales, familiares, laborales de manera digital pero de igual manera se ha acentuado la brecha digital para todas aquellas personas que no tienen internet en casa, que no tienen manejo de estas herramientas, no tienen capacitación ni medios para hacer una matrícula u otra serie de documentos tan sencillos como un Padrón". Estas familias tendrán que optar por acudir al centro escolar a gestionar la matrícula "si bien es cierto que la mayoría lo está haciendo de manera virtual", asegura Bernal. Desde la FAPA Ágora su presidente Francisco Mora asegura que de momento no han detectado incidencias que hayan llevado a los padres a quejarse por el proceso de matriculación.