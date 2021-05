Pilar Castro, cordobesa y profesora del área de Marketing en grado, máster y formación para ejecutivos de la Universidad Loyola, acaba de ser nombrada nueva decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Antigua alumna de ETEA, es a sus 44 años la decana más joven de las universidades jesuitas españolas (Unijes) y la primera mujer decana en la Loyola de Córdoba.

En su nombramiento destaca su juventud y el hecho de ser la primera mujer en la Loyola con este cargo de decana, ¿no le da un poco de vértigo?

La verdad es que vértigo no, después de casi 20 años en la universidad asumo este reto con responsabilidad, ilusión y mucha humildad. Soy docente por vocación y para mí es un proyecto apasionante y un honor poder liderar la facultad en los próximos años. Tengo la misión de proporcionar la mejor formación en valores y experiencias a nuestros estudiantes, desde que entran en la universidad hasta que salen al mercado laboral y lo haré acompañada de un fantástico equipo humano. Aunque para los estudiantes ya no soy tan joven, yo sí me siento cerca de ellos y de sus necesidades.

Viene avalada por una experiencia profesional e internacional destacada, especialmente en Chicago, ¿qué le ha aportado a la hora de acceder al cargo?

Sin duda me ha aportado mucho, ha sido un gran aprendizaje. Tanto la experiencia profesional en empresas públicas y privadas como las estancias en Loyola Chicago me han situado mucho mejor en el mundo y en distintas realidades. Hoy en día la visión global es fundamental. Cada año se van de intercambio casi 400 estudiantes de la universidad y viene un número mayor, alrededor de 500 estudiantes internacionales para el curso 21-22. Para nosotros, la internacionalización de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios es clave y lo será aún más en los próximos años. En concreto la alianza con Loyola Chicago es muy importante. Empezamos con el programa DUAL Business Degree en el 2015 y ya hemos seleccionado a la novena promoción. Esto nos ha supuesto un enriquecimiento en todas las dimensiones.

Su nombramiento coincide con la puesta en marcha el próximo curso del grado de ADE bilingüe, ¿qué va a suponer?

Queremos reforzar nuestra oferta en Córdoba y hemos querido comenzar por el grado en ADE bilingüe (simple, doble con Derecho y doble con Comunicación y su mención en Publicidad) por las enormes potencialidades que le vemos para la universidad y para la ciudad. Lo implantamos en Sevilla en el 2013 y cada año lo demandan muchos estudiantes. Es un grado muy polivalente, con muchas salidas profesionales y dominar el lenguaje de negocios en un contexto cada vez más internacional es fundamental y esto potenciará su empleabilidad. Esto permitirá que más estudiantes nacionales e internacionales elijan Córdoba, ya que demandan oferta de asignaturas en inglés y eso va a contribuir a la riqueza y desarrollo de nuestra provincia. Como cordobesa me siento orgullosa de que la Compañía de Jesús apostase por ETEA y Loyola hace 58 años. La educación es un pilar fundamental en cualquier sociedad y formamos parte de una red internacional de 193 centros educativos y Loyola es parte de ella.

¿Qué importancia tienen los idiomas para los estudiantes?

El tema de los idiomas es vital y más en un mundo cada vez más globalizado. Cuando salen al mercado laboral, el nivel de inglés se les presupone y ya se busca un tercer idioma. Por eso, apostamos, desde Loyola Idiomas, por la formación en francés, alemán, chino, árabe…

¿Qué proyectos tiene para su mandato en la facultad?

Estoy configurando mi equipo y el proyecto para todo el área de business. Nuestro objetivo es seguir mejorando la experiencia formativa de nuestros estudiantes, la innovación dentro del modelo formativo y su itinerario de aprendizaje, la digitalización, reforzar la relación con el mundo empresarial y la internacionalización, como he citado anteriormente. Tenemos muchas estrategias que esperamos poner en marcha en los próximos meses, relacionadas con los nuevos retos y los cambios en la enseñanza superior universitaria.

En la Loyola tienen mucho contacto con las empresas, ¿qué perfil profesional demandan hoy?

El entorno está en constante cambio y ahora más rápido que nunca. Estamos en escucha permanente y en conexión con las empresas para preparar a nuestros estudiantes. Las competencias van cambiando y tanto los docentes como el Servicio de Carreras Profesionales diseñan conjuntamente lo que el mercado y las empresas demandan. Por lo tanto, no solo hablamos de conocimientos, sino de competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la empatía, la ética, la globalización, la comunicación oral y escrita en distintos idiomas, y, por supuesto, todo tipo de competencias digitales. Desde la universidad se acompaña al estudiante y se diseña su perfil profesional personalizado. Todos los estudiantes tienen distintos talentos y aspectos que potenciar y mejorar.

A los alumnos que ahora se preparan para hacer la selectividad, ¿qué consejo les daría a la hora de plantearse qué grado pueden estudiar?

Es una decisión muy importante. Muchas veces se trata de un tema vocacional, pero otras no está tan claro. Mi consejo sería que se informen bien, que piensen en las experiencias diferenciales que les ofrece cada grado y, por supuesto, en la empleabilidad. Que hablen con profesores, antiguos alumnos, profesionales, servicios de orientación. Es una decisión clave y deben buscar su felicidad. Debe ser reflexionada y fundamentada, no influenciada por tendencias puntuales que quizás no sean de largo plazo.