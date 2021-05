La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto ir volviendo «a la normalidad» de manera progresiva también en el tema de veladores, después de que durante los meses de la pandemia se haya permitido cierta flexibilidad para poder distanciar las mesas de cara a respetar las medidas sanitarias de alejamiento por el covid. El presidente de la GMU, Salvador Fuentes, anuncia que la campaña de inspección de veladores que está prevista se retrasará hasta que llegue la recuperación económica y avance el ritmo de inmunización con las vacunas. «No podemos ser salvajes, aunque eso no quiere decir barra libre; donde hay que actuar se actuará», ha advertido el edil popular, consciente de la delicada situación económica que atraviesan muchas familias cuyo sustento depende de la hostelería.

Lo que sí se ha puesto ya en marcha ha sido una campaña de sensibilización del sector en las radios para que se permita el tránsito de peatones y se impida la invasión de entradas de viviendas o zonas de aparcamiento. «Es verdad que hay abusos y hay gente que está poniendo más veladores de los que tienen declarados, aunque eso ha sido siempre –explica Fuentes--. Vamos a ser muy agresivos para atajar los abusos e iremos contra los que incumplen reiteradamente en normativa de los veladores».

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, por su parte, solicita al Ayuntamiento de Córdoba que se siga permitiendo la colocación del 100% de los veladores con la distancia mínima, ya que el sector de la hostelería se tiene que seguir adaptando a horarios de cierre.

Para Hostecor, una de las claves en este sentido es la de las licencias (en cuanto al número van parecidas a las del año pasado), que tienen que tener actualizadas. De la Torre pide a sus compañeros que se pongan al día y aprovechen algunas ventajas que ofrece Urbanismo, como la licencia automática o la ampliación del plazo, para la solicitud de las mismas. «Pedimos a nuestros compañeros que se pongan al día. No queremos que cuando Urbanismo pase a la acción digan que no se ha podido hacer. El que no tenga licencia debe saber que luego vendrá la retirada de veladores», advierte, y recuerda que no tener en regla las licencias supone una competencia desleal para el resto.

De la Torre valora positivamente la flexibilidad que se ha tenido durante estos meses y, aunque no sabe si el modelo ha venido para quedarse, defiende que el ruido se ha desconcentrado de algunas zonas evitando molestias.

Por otro lado, el sector de la hostelería cordobesa ha vuelto a pedir a los responsables de Urbanismo y a la Delegación de Movilidad poder hacer uso de las zonas de aparcamiento para colocar veladores solo en algunos casos específicos, por ejemplo, donde las aceras son excesivamente estrechas y se puedan bajar mesas y sillas a los espacios que habitualmente usan los vehículos.