Vox considera que el incremento de la pobreza en Córdoba y que cinco de las quince barriadas más pobres de España estén aquí es consecuencia de la falta de políticas municipales y de un Ayuntamiento “ajeno” a lo que ocurre en la ciudad porque vive en “una realidad paralela”. La portavoz del grupo municipal de Vox, Paula Badanelli, lamenta que los barrios más pobre de Córdoba no existan para el alcalde, José María Bellido, ni para su equipo de gobierno, porque no encajan en “su campaña de márketing”, “ni se pueden hacer allí videos con dron”, ha criticado. Vox exige dar una respuesta sincera y eficaz a esos cordobeses y reclama al gobierno local que los mire “cara a cara” y con respuestas, porque si no tendrá que hacerlo dentro de dos años cuando vuelven a tocar elecciones municipales.

En este sentido, Paula Badanelli vaticina que el 2022 será un año duro y aventura que no hay medidas para combatir la pobreza en la ciudad. También ha criticado que por segundo año consecutivo el presupuesto observe una partida de 250.000 euros para un estudio de la pobreza de la Universidad Loyola del que “no se sabe nada” y del que duda que vaya a cambiar la realidad dramática de esos barrios. Además, Vox ha insistido que casi todos los barrios de Córdoba necesitan atención, y no solo los de las rentas más bajas, y ha puesto ejemplos como Ciudad Jardín, Huerta de la Reina o la zona de Sagunto y Viñuela, donde “los comerciantes se nos echan a llorar (hoy precisamente Vox tendrá un encuentro con vecinos en el parque de los Teletubies a las 21 horas).

“No lo dice Vox, lo dicen los datos: es una evidencia que Córdoba se está deteriorando”, ha asegurado la portavoz para quien el PP se está limitando a repetir los mismos modelos de gobierno anteriores: “Han caído en lo mismo, han engañado y se han comprometido a hacer cosas que no han cumplido”, ha añadido Badanelli, que ha asegurado que Vox va a decir “alto y claro que este Ayuntamiento no está dando la cara”.

Por otro lado, desde Vox han criticado que aún no hayan sido llamadas para estudiar el destino de los remanentes, ni para planificar las próximas ordenanzas municipales y presupuestos. La portavoz dice no sentirse sorprendida de que el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), hayan preferido hablar primero con el PSOE, “porque les exige menos” que Voz, ha dicho.