23·05·2021 13:32

Moderna anuncia que se necesitará una tercera dosis de su vacuna

El laboratorio estadounidense Moderna ha anunciado que habrá que dar una tercera dosis de recuerdo a las personas que ya fueron vacunadas, empezando "desde el final del verano" con los grupos de riesgo a los que se les inoculó a comienzos de año, y en particular con las personas que viven en residencias. "Dos o tres meses de retraso supondría numerosas hospitalizaciones y muertes", ha advertido su consejero delegado, el francés Stéphane Bancel, en una entrevista publicada este domingo por 'Le Journal du Dimanche'. También ha adelantado que el laboratorio presentará a comienzos de junio una demanda de autorización a la Agencia Europea del Medicamento (AEM) para que su vacuna pueda ser utilizada para los adolescentes de 12 a 17 años. A su juicio, "lo ideal" sería proteger a esos adolescentes "antes de finales de agosto". "Si no se vacuna masivamente, no se puede descartar el riesgo de una cuarta ola", justifica.