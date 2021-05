Nueve de los catorce centros municipales de mayores han reabierto este lunes sus puertas para recibir a los socios, que llevaban mucho tiempo esperando reencontrarse. Rafael Mateos es presidente del centro de mayores de Levante, situado en Carlos III, que hoy se ha vuelto a poner en marcha. "La gente está deseando volver, llevan meses preguntando, desde que empezó la vacunación, por eso teníamos muchas ganas abrir", ha explicado, "yo ya avisé de que si no abríamos el 24, no contaran conmigo". A su lado, jugando la primera partida de billar después de más de un año, Juan y Manolo, de la junta directiva, confirmaban esa impaciencia. "El centro ha estado 14 meses y 11 días cerrado, llevamos la cuenta, ha sido demasiado tiempo para mucha gente".

El primer día ha sido un poco caótico, ya que aún había cuestiones por resolver como la instalación de los nuevos tableros para jugar al dominó, que llegarán en unos días, pero las sonrisas de los que se han visto las caras ha merecido la pena. En algo más de una hora, más de 40 personas habían pasado por la puerta para confirmar que el centro estaba abierto y anunciar que volverían en breve. Antes de la pandemia, estos centros de envejecimiento activo han sido claves para combatir la soledad no deseada de muchos ciudadanos de edad avanzada que se han sentido más acompañados rodeados de otros mayores. "Con poder venir, echar la partida de billar, el dominó o reencontrarte con amigas y amigos ya te alegras el día, ha sido más de un año muy duro para muchas personas", han coincidido Manolo y Juan.

El vigilante de seguridad toma la temperatura a los que llegan y solicita además el certificado de vacunación, que según Rafael Mateos, pedirán para acceder al interior. "Los usuarios están viniendo para apuntarse a los talleres de autoestima, memoria, gimnasia, pilates y manualidades que impartiremos próximamente", asegura, "no habrá bailes de salón ni cafetería, aunque tenemos una máquina para quien quiera tomarse el café". En esas estaba Josefa Muñoz, que no ha querido perderse la inauguración ni le ha importado tomarse el café de una máquina para estrenar el momento. "Yo venía aquí al menos dos veces a la semana y no veía el momento de que abrieran de una vez porque los días se te hacen muy largos y he adelgazado un montón de kilos de la ansiedad por estar tanto tiempo encerrada, los mayores lo hemos pasado muy mal, con mucho miedo, pero por fin empezamos a respirar".

Reencuentro emotivo y con baile en Osario Romano

En el centro de Osario Romano, situado en el Campo de la Verdad, Antonio Machín, su presidente, ha destacado la emoción y la alegría, palpable en las caras de todos, del primer reencuentro. "Ha sido una mañana muy bonita, muy emotiva para todos, porque había personas que no se veían desde que empezó la pandemia y que han disfrutado mucho de este día" en el que no ha faltado ni siquiera el baile de reencuentro para animar el cotarro. "Lo hemos pasado muy bien, nos hacía falta, la gente estaba deseando que abriéramos y han celebrado este día con entusiasmo", señala sin dudar. Con 1.700 socios, se ha fijado un aforo máximo de 200 personas distribuidas en las distintas salas según su capacidad.

Este lunes, los usuarios han podido jugar, aquí sí, las primeras partidas de dominó en los tableros más grandes y han desayunado junto a los viejos amigos. "Nosotros sí tenemos la cafetería abierta y en breve, empezarán los talleres de manualidades y autoestima", comenta Machín, en cuyo centro toman la temperatura y el nombre antes de entrar aunque no solicitan el certificado de vacunación. "No nos lo han exigido y además, ya deben estar vacunados prácticamente todos por la edad". La concejala de Mayores, Eva Contador, ha confirmado que la indicación general a los centros es no pedirlo.

Tampoco lo piden para entrar en el centro de mayores de Ciudad Jardín, donde este lunes ultimaban los detalles decorativos colocando las macetas en las ventanas y los farolillos típicos de los días de feria. "Queremos que estén a gusto, estamos disfrutando mucho al volver a ver a los mayores en su casa, no queríamos esperar más tiempo, todo está funcionando ya en la ciudad y las personas mayores también necesitan tener este espacio abierto para reencontrarse, como todo el mundo", comenta Antonio Arjona, que se ha mostrado encantado de recuperar la rutina del ocio que la pandemia les robó.