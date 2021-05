La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo jueves, 27 de mayo, al Museo Arqueológico de Córdoba. La directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, ha presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, en un acto al que asistido la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Antonia Aguilar, la directora del Museo, María Dolores Baena, y el consejero territorial de la ONCE Francisco Valderas. Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo la Afrodita agachada, una de las esculturas más simbólicas en una perspectiva general de las salas principales del Museo junto a la imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Tanto el alcalde como el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía han destacado el valor promocional “gratuito” de este cupón y el regidor ha reconocido que ha perdido ya la noción de las veces que la ONCE recoge en sus cupones algún elemento patrimonial de Córdoba. “Estamos encantados de contribuir a esa difusión en 19.000 puntos de venta”, ha respondido la responsable de la ONCE en Córdoba.

“Todos los cordobeses nos sentimos muy orgullosos de nuestro museo –dijo Carmen Aguilera-, porque entronca la prehistoria con el siglo XXI y nos permite conocer la riqueza de nuestro pasado. Por eso estamos encantados en la ONCE de enseñar el Museo Arqueológico de Córdoba a toda España para que vengan a conocerlo y a disfrutarlo”. Para Aguilera este cupón quiere poner en valor en toda España la riqueza patrimonial museística que ofrece Córdoba, personalizada en esta ocasión a través un museo que, a su juicio, requiere el compromiso de toda Córdoba. Reivindica la vitalidad de un espacio cultural público, su valor patrimonial y su conexión con la ciudadanía, como demuestran –según dijo- los programas educativos que desarrolla para divulgar su conocimiento.

“El tesoro que encierra exige un compromiso activo por parte de todos, de la sociedad en su conjunto, y el consenso de todos –subrayó- para proteger y blindar el espacio patrimonial de una ciudad que acumula una de las ofertas culturales más atractivas de Andalucía. Por eso es importante contribuir a la divulgación de su conocimiento y más aún hacerlo a través de un instrumento de transformación social tan importante como es el cupón de la ONCE”, añadió Carmen Aguilera.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para el próximo viernes, 28 de mayo, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva lotto de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 90 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.