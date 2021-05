Piedad Sánchez es desde el pasado mes de junio la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico de Córdoba. Esta madrileña, de 47 años, casada y con dos hijas, es una firme defensora de la educación vial de cara a disminuir los accidentes de tráfico y está convencida de que la siniestralidad se reduciría si se respetaran las normas de circulación. Licenciada en Derecho, comenzó a trabajar en Tráfico en Toledo para, a partir del 2012, dirigir la Jefatura de Cádiz hasta su nombramiento en Córdoba el pasado año. Le asombra la cantidad de personas que circulan sin el cinturón de seguridad puesto en Córdoba y califica el uso del móvil conduciendo de «gran peligrosidad».

En el año 2020 se produjeron 13 muertes por accidentes de tráfico en Córdoba, lo que supuso una reducción del 50% respecto a 2019. ¿Cuál es el balance de muertes en Córdoba en lo que va de 2021? ¿Sigue esa tendencia a la baja o tras el fin del estado de alarma se ha detectado un incremento en el número de accidentes?

Este año, a fecha de 19 de mayo, respecto a las mismas fechas del año pasado, ha habido ya ocho accidentes con nueve víctimas mortales, mientras que en el 2020 fueron cinco siniestros con seis fallecidos. A pesar de las restricciones por la pandemia, sí hubo circulación durante el 2020 por el transporte de mercancías y porque había personas a las que su trabajo les obligaba a seguir moviéndose. Este año también ha habido restricciones de movilidad, por lo que se han producido menos desplazamientos y menos accidentes, aunque seguimos en la misma línea de vigilancia y de intensificación de actuaciones. Asegurar si continúa esa tendencia a la baja en los accidentes de circulación todavía es pronto, porque nosotros comparamos con la movilidad y resulta que el año pasado estábamos en nuestros domicilios, con lo cual es muy difícil comparar.

Las carreteras convencionales suelen ser las vías con más accidentes mortales, siendo muchas veces su causa la salida de la vía. ¿Se ha reducido la siniestralidad en estas vías en Córdoba con la limitación a 90 kilómetros por hora? ¿Hay datos optimistas?

Se ha notado diferencia en cuanto a la accidentalidad. Sigue habiendo más accidentes en las carreteras convencionales, pero la incidencia de los accidentes en relación a la velocidad sí que ha disminuido. Lo que sí se ve es que muchos de los accidentes que se producen en las vías convencionales son por no respetar las normas, por saltarse stop, por querer adelantar en lugares que no está permitido, lo que da lugar a colisiones frontales y a accidentes muy graves. Una colisión frontal siempre es un accidente muy grave. Sí hay un cambio en las causas que provocan los accidentes al bajar la velocidad. A 19 de mayo de este año, siete de los nueve fallecidos se produjeron en carreteras convencionales, y de estos, tres se debieron a salidas de vía y cuatro fueron por colisiones frontales.

¿Cuál es la causa más frecuente de los accidentes en las carreteras convencionales, la colisión frontal?

Antes el exceso de velocidad era la causa más frecuente y luego la salida de vía. Siempre se van a dar salidas de vía por distracciones o uso del móvil o por momentos de fatiga. También están aumentando los accidentes por colisiones frontales por no respetar un stop o adelantar cuando no se puede.

¿Cree que hay un menor respeto de las normas o de la señales de tráfico?

Respeto no hay, porque no adelantaríamos donde no se puede. Pero, a veces, también incide el exceso de confianza de las personas de que conocen la carretera y piensan que pueden hacer determinadas actuaciones en lugares que realmente no se puede. Es verdad que se ha hecho muchas veces y no ha pasado nada, pero con una sola vez y que venga otro vehículo… También interviene que son carreteras menos transitadas, pero eso no quiere decir que no se deben de respetar las normas, porque están para todos. Así, en la provincia de Córdoba, en los años 2019 y 2020, la infracción a la norma estuvo presente como factor concurrente del 28 y 30%, respectivamente, de los accidentes mortales en vías interurbanas. Hay que seguir trabajando para la concienciación y el respeto de la señalización, pues son las carreteras convencionales las que siguen registrando más fallecidos. A pesar del descenso del 2020, influenciado por la movilidad en la pandemia, el 84,6% de los fallecidos en carreteras se produjeron en este tipo de vía, frente al 76% de los fallecidos en el 2019.

¿Cuáles serían los puntos negros en la provincia de Córdoba tanto para coches como para motos? La DGT estaba señalizando los puntos de alta siniestralidad para los motoristas, ¿lo ha hecho ya en las carreteras cordobesas?

Con el concepto de punto negro ya no trabajamos porque al reducirse mucho la accidentalidad ahora se va a puntos de accidente. Punto negro como tal no existe ya ni en Córdoba ni en ninguna provincia. El concepto de punto negro ya está desfasado. No existe un lugar con una siniestralidad recurrente. Se trabaja en las causas de el porqué se ha producido el accidente. Por otra parte, la provincia de Córdoba cuenta con dos tramos señalizados, asociados a elevado riesgo para motoristas. Son en la A-3075, entre los puntos kilométricos 0+040 y 3+490, y en la N-432, entre el 254+365 y el 257+365. Destacar que en el 2019 se produjeron siete fallecidos en motocicleta frente a los dos del año pasado.

Otra de las grandes preocupaciones es el atropello a peatones y a ciclistas. ¿Qué datos tenemos en Córdoba? ¿Servirá la medida de reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad en las ciudades?

Desde el 2016 no ha habido fallecidos por accidentes de bicicleta en vías interurbanas en la provincia de Córdoba. También 2020 fue un año sin peatones fallecidos, aunque sí hubo una víctima mortal en el 2019. La velocidad a 30 kilómetros por hora lo que intenta es que las ciudades sean para todos. Son lugares en los que tienen que transitar niños, jóvenes, de mediana edad y mayores. La velocidad a 30 kilómetros por hora lo que va a permitir es que todo el mundo pueda compartir. Todos tenemos el derecho a ir por las vías y de una manera segura, ya sean turismos o motos, en bicicletas o andando. Todo ese conjunto de vehículos van a poder ir de una manera más segura y más fluida. Esa velocidad viene en todas las recomendaciones internacionales para concienciar a nivel mundial de que las ciudades son mucho más cómodas y más seguras a esa velocidad. El nuevo límite de velocidad es una oportunidad para transformar nuestras calles, reducir el nivel de ruido, los accidentes, la contaminación y favorecer una convivencia segura entre peatones, bicicletas, motocicletas, vehículos de cuatro ruedas…

¿Cuántas personas se han quedado sin el carné de conducir al perder todos sus puntos en Córdoba, por ejemplo, en lo que va de año, el pasado, y en el 2019?

En este año son un total de 67 personas las que han perdido el carné de conducir, de ellas 61 son hombres y seis son mujeres; en el 2020 perdieron el permiso 259, de ellas 246 eran hombres; y por último, en el 2019, fueron 227, de las que 211 eran hombres.

¿Cuáles suelen ser las infracciones más frecuentes entre los cordobeses?

El exceso de velocidad, captado con radares móviles, con 7.065 infracciones en el 2020 y 3.376 en lo que va de este año. Luego llama la atención el no llevar puesto el cinturón, que supuso el año pasado un total de 1.153 infracciones y este año ya vamos por 600. En tercer lugar, el uso indebido del móvil con 799 el año pasado y 356, durante este. En cuarto lugar estaría circular con la ITV caducada, que en el 2020 fueron 1.569 conductores frente a los 1.220 de lo que va de este año. En quinto, a mucha distancia, se sitúan las infracciones por tener caducado el carné, que el año pasado fueron 543 y este año ya van 354. En lo que va de año y por distintas causas las infracciones han sido 8.500 y el año pasado fueron 16.507. Lo que más nos asombra en el 2021 es la cantidad de personas que no llevan puesto el cinturón de seguridad con la cantidad de vidas que salva. Desde 1959, fecha de nacimiento de la DGT, se intenta concienciar sobre su importancia y es alarmante que todavía no se lleve. Los fallecidos que hubo el año pasado fueron porque no llevaban el cinturón de seguridad puesto. Seguiremos haciendo campañas de prevención e información para el necesario uso del cinturón de seguridad. Si no llevo el cinturón y salta el airbag, me puede causar más lesiones que las que me previene. Nos gustaría que fuese un gesto automático ponerse el cinturón de al subirse a un vehículo.

El sistema CAPA para examinarse del carné de conducir está vigente en Córdoba desde el pasado mes de abril y al implantarse levantó mucha polémica en Córdoba. ¿Se ajusta a la demanda real de la provincia?

Todos los cambios provocan incertidumbre. La realidad es que está funcionando bien y las autoescuelas están contentas con el sistema. No hay quejas de su funcionamiento. La plantilla de examinadores son trece y está completa y pueden hacer como máximo doce pruebas cada día. El número de aprobados se ha incrementado en otras provincias con este sistema al tener las fechas mucho más concretas para los exámenes. Retraso como tal no había. Había un plazo muy amplio desde que tú te presentabas a cuándo se hacía el examen, pasaban dos meses. Cada diez días hábiles se abre un ciclo y cada autoescuela se puede examinar. Como mínimo hay dos exámenes prácticos al mes. Cada diez días van teniendo nuevas citas de examen y gestionarán esas citas entre sus alumnos. El sistema CAPA disminuye los tiempos desde que el ciudadano presenta la solicitud para examinarse hasta que hace la prueba. El beneficio de la preparación es mejor y mejora la calidad de la enseñanza. En Córdoba, cuando miremos los datos de este semestre respecto al anterior se van a notar los buenos resultados.

La reforma de la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial plantea un endurecimiento de las sanciones respecto al uso del móvil con multas de 200 euros y la retirada de seis puntos del carné solo por tenerlo en la mano. ¿No le parecen bastante duras las sanciones?

Ahora, se encuentra en tramitación. Hay muchos accidentes por el uso del móvil y hablar por el móvil trae muchos problemas. Si lo tienes en la mano, estás dejando de usar una mano para manejar el vehículo. Son necesarias para conducir las dos manos, nuestra vista y toda nuestra atención. Hablar por el móvil conlleva una gran peligrosidad. Mandar mensajes por el móvil supone una gran peligrosidad para ellos y para los demás usuarios de la vía. Hay que trabajar para que estas conductas tan peligrosas no se produzcan.

¿Sería el uso del móvil la causa más importante de accidentes?

El uso del móvil genera una gran peligrosidad y accidentalidad. Hay que intentar que ni siquiera exista el peligro de que pueda ocurrir un accidente por el uso del móvil.

Se considera que los patinetes eléctricos son una solución ideal para reducir la contaminación urbana y los atascos. Sin embargo, ¿no cree que permitir solo que circulen por la calzada es un gran riesgo para sus conductores?

Las vías tienen que ser para todos y cada uno tiene que tener su lugar. Las aceras tienen que ser para los peatones. Cada uno tiene sus necesidades, los niños o los mayores, hay que darles su espacio y su hueco. Con el cambio de norma, lo que se intentó es salvaguardar que todo el mundo tenga movilidad y seguridad. No podemos llenar las aceras de vehículos. Hay que buscar un hueco para todos. Los patinetes van a una velocidad demasiado elevada para ir por una acera. Si tenemos calles a una velocidad de 30 kilómetros por hora su uso será menos peligroso. Todo tiene que ir en su conjunto con el objetivo de que todos los usuarios puedan disfrutar de las ciudades de forma segura.

¿Se van a seguir utilizando drones para controlar el tráfico en Córdoba?

Sí, en febrero tuvimos una campaña de vigilancia de drones en Córdoba y a lo largo del verano tendremos drones y helicópteros. La vigilancia seguimos y seguiremos manteniéndola. Por las restricciones no hemos tenido las típicas campañas de Navidades o Semana Santa, pero eso no quiere decir que no se haya seguido vigilando ni controlando las carreteras con las circunstancias que hemos tenido en cada momento.

¿Solo somos capaces de cumplir las normas si hay sanción?

Ocurre en todos los países y en algunos casos en España tenemos las sanciones menos elevadas. El ser humano tan solo responde ante estímulos y las sanciones son uno de ellos.