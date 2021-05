La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba está pendiente de iniciar en las próximas horas el proceso para convocar a los colectivos esenciales que aún no han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y que deberán elegir entre AstraZeneca y Pfizer.

Fuentes de CSIF, UGT y CCOO de Enseñanza han coincidido en señalar que en algunas provincias ya están llamando a los maestros para señalar nuevas citas o confirmar que se mantienen las que se les dio el día que recibieron la primera dosis aunque aún no tienen constancia de que ese proceso haya arrancado en Córdoba. De hecho, hay profesorado que tenía cita a mediados de mayo por lo que las fechas iniciales ya han caducado.

En medio de la incertidumbre, los sindicatos reclaman conocer el documento del consentimiento informado antes de que empiece el proceso y critican la falta de transparencia. "Hay mucho lío legal, pero nosotros entendemos que si no se nos dio a elegir la primera dosis, ese consentimiento solo supone que estamos informados de lo que se nos va a administrar y decidimos no cambiar el tratamiento, pero no exime de responsabilidad a la administración puesto que nosotros no pudimos elegir en primera instancia qué marca queríamos y tampoco tenemos conocimientos médicos para valorar cuál es la mejor opción", comenta Juan Carlos Varo, de UGT.

En torno al 80% del profesorado tiene la primera dosis y está pendiente de la segunda. Los maestros menores de 55 años fueron el primero de los colectivos esenciales que empezó a recibir la vacuna de AstraZeneca en Córdoba, durante el pasado Puente de Andalucía, y muchos deberían haber recibido la segunda dosis a principios de mayo. Según las instrucciones hechas públicas por Salud, quien acuda a vacunarse, recibirá la segunda dosis de Pfizer salvo que firme el documento en cuestión, cuya redacción final aún no se ha hecho pública.

En la Policía Local de Córdoba, la situación es también de incertidumbre. Según fuentes del sindicato Siplib, todas las citas fijadas en el momento de la vacunación fueron anuladas a través de una circular de la Jefatura de Policía este lunes, pero horas más tarde, han rectificado para mantenerlas. De los 340 policías locales de plantilla, unos 300 están a la espera de la segunda dosis de AstraZeneca. El resto están sin vacunar porque cuando les tocaba recibir su dosis no se les aplicó, al haber pasado la enfermedad en los seis meses previos. Unos 40 agentes deberán recibir además una primera y única dosis para completar la pauta aunque ellos podrán recibir Pfizer sin problema.