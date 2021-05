«La precariedad económica de las barriadas de Las Palmeras, Moreras y del distrito Sur es muy alta y, además, con la pandemia del covid-19 se ha disparado», afirma la presidenta de la asociación Hogar Mariposas, y también psicóloga, Carmen Muela. A la falta de recursos económicos, se ha unido durante estos catorce meses de covid, una sensación de «alarma social y de desesperación» entre las personas que viven en estas zonas desfavorecidas, comenta. Precisamente, desde el pasado septiembre y hasta este mes de mayo, la asociación Hogar Mariposas ha impartido talleres y cursos de inserción sociolaboral en estas barriadas dentro del Plan Local Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), que se realiza con fondos de la Unión Europea, Junta y Ayuntamiento de Córdoba.

Los cursos y talleres se han centrado en ámbitos que van desde la inserción en el ámbito sociolaboral, con clases centradas en la motivación para el empleo, la digitalización y la lectoescritura; pasando por otros de carácter educativo para la prevención del covid o de las adicciones; sin olvidar los de formación para el empleo o los de sensibilización contra la violencia de género. En total, más de cien personas han participado en estos talleres durante los ocho meses en los que se han impartido.

Uno de los talleres más necesarios e, incluso, «imprescindibles», ha sido el de formación para gestiones administrativas como pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). «Aquí, en las Zonas de Transformación Social (ZTS), todo el mundo ha pedido el IMV, aunque no cumplan las condiciones, ya que muchas de las familias no están empadronadas», apunta Carmen Muela. En su opinión, estas personas precisan de «un acompañamiento administrativo para hacer sus gestiones», puesto que -explica- «muchas de ellas desconocían su clave electrónica». A día de hoy, considera la alfabetización digital y la lectoescritura como aprendizajes «fundamentales».

La mayoría de las personas asistentes a estos talleres y cursos son mujeres y con edades que van desde los 18 hasta los 35 años. La formación que reciben cuenta con acreditación de la Junta que luego les servirá para encontrar un trabajo, apunta.

Carmen Muela considera que hay «mucha esperanza e ilusión puesta en esta formación» y destaca como «un éxito» que cuatro chicas se han matriculado para estudiar la ESO.

Y sí, es un éxito, porque desde marzo del año pasado el absentismo escolar entre la población de estas zonas de Córdoba «se ha duplicado e incluso triplicado», afirma Carmen Muela, porque «la pandemia les ha dado la excusa perfecta».

Según su experiencia, muchos niños y adolescentes de estos barrios no van al instituto y «se pasan toda la noche con el móvil. Hay mucha permisividad. Además, el profesor tiene en muchos casos las manos atadas y no tiene por qué ser un policía. Lo cierto es que muchos de los protocolos escolares no se cumplen como el de las conductas de riesgo tanto en el abuso de sustancias como de tecnología», denuncia la presidenta de la asociación Hogar Mariposas.

Junto a las posibles adicciones de la población más joven, una problemática para la que también realizan talleres y cursos con el entorno familiar es el abandono escolar provocado por embarazos en menores. «Las chicas se quedan embarazadas con 14 ó 15 años, sin empleo y sin formación. Es una realidad muy, muy difícil, pero es la realidad de estas zonas de Córdoba», sostiene Carmen Muela, quien asegura que hace unos días estuvo hablando en Las Palmeras con una bisabuela, cuya edad era de 50 años.

Para educar y formar a estas chicas, Hogar Mariposas también imparte talleres de embarazo y de prevención sexual.

La violencia no solo de género, sino también en la familia, se ha recrudecido a raíz de la situación de la pandemia y de la mayor precariedad económica. «La situación económica por la que están pasando estas familias es muy complicada y fomenta la violencia al haber más estrés», resume esta psicóloga, que recuerda que hay talleres para aprender técnicas para la resolución de conflictos.

«En principio estamos contentos de los buenos resultados de los talleres, ya que la asistencia es bastante buena. Casi todas las personas suelen repetir y la motivación es muy alta», comenta esta psicóloga.

Con motivo de la finalización del proyecto Eracis y de la celebración del aniversario de la asociación, se han realizado durante los días 27, 28 y 29 de abril las jornadas Actividades de la primavera, en las que se concienció e informó de manera lúdica de hábitos saludables en el día a día en alimentación, higiene y en relación al covid.

Hogar Mariposas nació en abril del año 2017 con el objetivo principal de ofrecer soluciones en materia de apoyo al tratamiento y rehabilitación de drogodependencias y adicciones con y sin sustancias, así como a dependencias emocionales. Su foco de actuación se centra en mujeres y jóvenes, que ha sido ampliado a hombres durante los ocho meses que ha participado en el plan local Eracis. «El trabajo ha sido muy duro durante las limitaciones de la pandemia, pero que hayan participado cien personas nos anima a solicitar Eracis de nuevo», afirma.