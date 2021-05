Fitur es a un delegado de Turismo lo que mayo a un cuidador de un patio: un espacio para lucirse sin olvidarse de que el trabajo hay que hacerlo todo el año. Isabel Albás lleva dos años al frente de una delegación en la que se pueden cosechar los mejores éxitos (turismo y Córdoba son dos palabras que pegan mucho), pero también pueden ser sonados los fracasos y las críticas, que de eso Albás, que nos atiende en plena celebración de este evento, sabe un rato.

Estamos en Fitur, la feria más importante de turismo del mundo, ¿qué papel juega aquí Córdoba?

Córdoba juega un papel fundamental en Fitur. El haber venido con estand propio, a propuesta de los empresarios, supone que estemos marcando diferencias. Además, el sector empresarial turístico lo necesita, necesita que hagamos cosas de manera diferente, que pongamos en valor todas las bondades que tiene nuestra capital. Cuando presentamos el estand, ver absolutamente todo lleno de gente, el homenaje a los Patios, con esas flores tan espectaculares y el pedazo de pantalla, estaba todo el mundo encantando. Esto quiere decir que realmente estamos llegando a muchísimas personas, generándoles el gusanillo para que decidan venir a Córdoba. El estand es también de trabajo, para tener reuniones con los diferentes sectores que se dediquen a la promoción turística, se trabaja concienzudamente para que cuanto antes tengamos los mejores resultados y podamos reflotar el sector turístico que tantísimo lo necesita.

Ya que habla del estand propio de la capital, ¿entiende algunos enfados?

No entiendo que nadie se enfade. El estand propio de Córdoba suma y multiplica. No nos tenemos que olvidar, porque así lo dicen los datos, que la mayoría de las personas que vienen a visitar Córdoba lo primero que hacen es ir a la Mezquita-Catedral, que está en la capital. Lo que tenemos que seguir haciendo es generar sinergias entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta y crear paquetes turísticos que sean tan atractivos que cualquier turista que quiera venir a Córdoba y conocer la Mezquita o los Patios, Medina Azahara, el casco histórico, estén unos días en la capital y generemos esa sinergia con el resto de la provincia, que es maravillosa. Lo mejor es no enfadarse en esta vida y ver el vaso medio lleno.

La pandemia ha sacudido de lleno a Córdoba, precisamente por el parón turístico, ¿cuánto tiempo le costará a la ciudad recuperar el ritmo y los buenos datos del 2019?

Según las predicciones, el segundo semestre del 2021 va a ser bueno. Nosotros tenemos la particularidad de que el verano no es bueno para Córdoba, pero el último trimestre sí podrá serlo. Lo que estamos haciendo ahora es apostar por Córdoba como un destino inteligente, sostenible y natural. No creo que lleguemos a los visitantes del 2019, pero esperemos que el turista que venga tenga más capacidad económica y mayor estancia. Lo que hay que hacer es profesionalizar el sector, formar en idiomas a quienes trabajan en el ámbito turístico, por ejemplo. Esto nos servirá para dirigirnos a la excelencia. Tardaremos un poquito, pero vamos en busca del turismo de calidad y experiencial y todavía hay muchísimo por experimentar, como potenciar esa naturaleza o todavía más la gastronomía. A lo mejor tardamos más, pero el retorno económico puede ser que no tarde tanto.

"El turismo estaba metido en una rueda en la que no daba tiempo a parar y pensar"

¿Era fuerte antes de la pandemia el sector turístico cordobés?

Estábamos metidos todos en una rueda, no solo el turismo cordobés, sino en España en general. La rueda rodaba sin esfuerzo por la sinergia, no paraba y nadie nunca podía imaginar que íbamos a sufrir una pandemia de semejante nivel. Cuando un proyecto rueda tan rápido no te da tiempo a parar y pensar en qué puedes mejorar. Por ejemplo, el sector de la hostelería se ha reinventado, vieron que no podían abrir sus restaurantes y se pusieron a vender comida a domicilio. Creo que también ha ayudado a la profesionalización del sector buscar un nivel más elevado porque hemos tenido tiempo de pensar, antes no teníamos tiempo de analizar hacia dónde podíamos dirigirnos para simplemente mejorar. Los empresarios han hecho un esfuerzo extraordinario y espero que en el menor tiempo posible reactivemos la economía porque, además, el turismo genera el 14% del empleo en España y es el 12% del PIB. Me gustaría que el Gobierno de España fuera capaz de hacer algún tipo de estrategia o de plan a nivel nacional porque España vive fundamentalmente del turismo y no he visto ningún plan para ayudar a los hoteles o a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, las pymes de la Judería llevan meses facturando cero porque han estado cerradas. Hay que hacer una proyección de país para que todas las ciudades y provincias que vivimos del turismo tengamos un plan para saber hacia dónde vamos a ir.

¿Cree que habíamos dejado demasiado en manos del turismo y nos habíamos olvidado del resto de sectores?

Por supuesto, pero era sencillo: como los turistas vienen a la capital, vivimos de eso. Ya lo aprendimos en la construcción, en esa cesta teníamos todos los huevos puestos y vino la crisis de la burbuja inmobiliaria y no habíamos sabido diversificar. Con el turismo nos ha pasado exactamente lo mismo porque no podíamos imaginar que íbamos a vivir una pandemia. Ahora bien, Córdoba sí que tiene una oportunidad de oro con la base logística del Ejército de Tierra, ahora sí podemos diversificar, apostar por la logística y también hay que decir que no ha sido un trabajo exclusivo del gobierno actual del Ayuntamiento de Córdoba, sino que se ha llevado a cabo por los diferentes gobiernos que han pasado. Eso quiere decir que los proyectos de ciudad hay que consensuarlos, trabajarlos, para cuanto antes tener los mejores resultados. Y la base logística es un proyecto de ciudad y el turismo también debe serlo. Pero eso sí, lo primero que nos va a sacar de la crisis es el turismo.

¿Qué plan tiene el Ayuntamiento para relanzar el turismo en la ciudad?

Llevamos meses haciendo una promoción, sobre todo en la comunidad autónoma y a nivel nacional, de la Córdoba patrimonial, gastronómica, cultural, de congresos, cuna del caballo pura raza español, natural… Cuando se han reabierto las fronteras, coincidiendo con el Festival de los Patios, se ha reflejado esa promoción porque más de 400.000 personas han visitado esos patios. Queremos también una Córdoba sostenible y digital, hemos presentado un proyecto de destino turístico inteligente que conlleva, entre otras cosas, dejar de utilizar planos de papel y hacerlo todo desde el punto de vista tecnológico. Esto último nos permite, además, tener datos sobre los gustos de los clientes, qué tipo de hotel le gusta, qué restaurante, por dónde prefiere pasear… será mucho más fácil saber si estamos haciendo lo correcto y hacia donde nos tenemos que dirigir. En definitiva, vendemos una Córdoba segura, que es lo primero que piden ahora los turistas, sostenible y digital.

¿Habla a menudo con los empresarios del sector? ¿Qué le transmiten?

Demandaban que tuviéramos un estand propio y eso es lo que hemos hecho. Defiendo firmemente la colaboración público-privada porque son los empresarios quienes realmente conocen, cada una en su ámbito, su sector. Son ellos quienes generan empleo y la administración lo que tiene que hacer es ponerles alfombra roja y dejarles trabajar, además de ayudarles en la medida de lo posible para que tengan los mejores resultados. La administración no genera empleo, sino que tiene que facilitar a los empresarios que ellos lo generen. Esta oportunidad, como era tener estand propio en Fitur, y esos acuerdos a los que seguimos llegando lo que hacen es generar empleo en nuestra capital, que es de lo que se trata porque es el mayor problema que tenemos.

Las críticas de la oposición hacia su gestión turística no han sido pocas, ¿cree que se las merece?

Constructivas no son porque no veo alternativa, la verdad. Las decisiones políticas que tomo son valientes porque quiero poner a Córdoba en el sitio en el que tiene que estar y quiero hacerlo de la mano de los empresarios. Que la oposición critique es lógico, está en su derecho, pero si los empresarios apuestan por la política que estoy llevando a cabo… Hay que hacer cosas, a lo mejor el que no hace cosas es menos criticado, pero yo le tengo tanto cariño a mi ciudad que tengo que hacer cosas por ella, sobre todo para que en un futuro mis hijos puedan decidir si se quedan en Córdoba o se van. Y no que como ha pasado en los últimos años se tengan que ir sí o sí porque no tienen oportunidades. Desde el punto de vista turístico se pueden hacer tantas cosas para generar turismo de calidad que vamos a seguir en esa dirección.

"Tengo meridianamente claro que la estabilidad entre PP y Cs va a durar"

¿Goza el Imtur de buena salud?

Cada vez de mejor salud. Cuando empiezas a gobernar tienes que saber exactamente en qué situación se encuentran las delegaciones, conocer a las personas, ver cómo está repartido el desempeño del trabajo… Llevamos a cabo una relación de puestos de trabajo porque no se había hecho desde hacía muchísimos años. El turismo ha avanzado muchísimo y un instituto de turismo tiene que estar perfectamente bien engrasado, bien definidas las responsabilidades de cada persona para poder hacer un buen plan para trabajar. Esto está dando resultado poco a poco, trabajar en equipo, ordenar porque estaba desorganizado… yo creo que vamos en buena línea y en buena sintonía.

Los Patios parecen haber sido el único revulsivo en un año durísimo, ¿se está cuidando bien a la fiesta desde las administraciones?

Hay margen de mejora, se pueden hacer más cosas porque es una fortaleza de todo el año, no solo de mayo, teniendo siempre en cuenta que son casas particulares donde viven personas. Debemos hablar con ellos y ver cómo se puede plantear que los Patios sean una fortaleza permanente de nuestra ciudad, no solamente en el mes de mayo, hay algunos que ya abren todo el año. Desde la administración seguiremos echándoles una mano a los cuidadores en lo que haga falta.

¿Acabaremos algún día con la temporalidad, con el turista excursionista?

Entiendo que sí. Vamos a apostar por congresos y ferias, que te da un turismo de calidad y que desestacionaliza. También llenaremos de contenido las tardes y noches cordobesas, ahora están teniendo muchísimo éxito, por ejemplo, los conciertos flamencos del centro de visitantes, que tenemos lleno todos los días. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Cuando pueda salir a licitación el espectáculo de luz y sonido del Alcázar también aumentará el número de pernoctaciones. Además, tenemos el espectáculo de Córdoba Ecuestre. Hay que llenar de contenido las tardes y noches siempre, eso sí, conciliando con los vecinos, y desviar ese contenido a otras zonas de la ciudad.

Aprovechando que en breve se cumple la mitad del mandato, ¿qué balance hace?

Yo no voy a valorar mi trabajo porque me parece pretencioso, soy un servidor público y tienen que ser los demás quienes lo hagan. Ha sido muy complicado ver cómo la gente se moría y no podíamos hacer nada, eso es lo más complicado para mí. Por otro lado, el gobierno y también la oposición, en los momentos más complicados, hemos ido de la mano y eso hay que valorarlo. Hemos conseguido ayudar a los que más lo necesitaban y lo hemos hecho de la mano de la oposición, con quien hemos aprobado los remanentes, la base logística o los presupuestos con el PSOE. Yo soy muy de diálogo y de consenso y de poner encima de la mesa lo que nos une. En estos dos años esa ha sido la línea. Cuando vas paseando por Córdoba y te dicen: «Isabel, enhorabuena porque hay estabilidad política y porque se van haciendo cosas» y si Córdoba tiene estabilidad los diferentes actores económicos tendrán más sencillo invertir y desarrollar proyectos económicos. Si la estabilidad no existe, cualquier empresario se lo pensaría dos veces. Nos quedan dos años en los que esperemos vencer al virus, estar vacunados cuanto antes y llenar de oportunidades la ciudad.

¿Va a durar esa estabilidad dos años más entre PP y Cs visto lo visto?

Por supuesto, lo tengo meridianamente claro. Mi equipo lo tiene claro también. Lo importante es Córdoba y el servicio que el grupo municipal de Cs le dé a los cordobeses. Y lo más útil es que el gobierno tenga estabilidad. Los cordobeses pueden estar tranquilos que seguiremos estando donde estamos y seguiremos trabajando todo lo que haga falta.

¿Cómo está Cs a nivel cordobés? ¿Hay fortaleza para afrontar las municipales de dentro de dos años?

Yo no me metí en política para mirar a las siguientes elecciones, sino para mirar a las siguientes generaciones. Seguiré trabajando por el interés de Córdoba.