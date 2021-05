Comprar una casa señorial en Córdoba es un lujo al alcance de pocos bolsillos. Hasta que irrumpió la pandemia, grandes cadenas hoteleras habían echado el ojo a distintos edificios emblemáticos de la ciudad. La Casa Palacio Colomera, reconvertida en hotel tras años de abandono, fue el ejemplo más reciente de ese interés por rehabilitar espacios emblemáticos de la ciudad para aprovechar el momento de crecimiento turístico que experimentaba. El coronavirus y la paralización absoluta de la movilidad a todos los niveles paró en seco el negocio inmobiliario de las casas de lujo, que sigue huérfano de inversores. Roberto Menetray, propietario de Lançois Doval, empresa especializada en la comunicación de la venta o alquiler de este tipo de inmuebles, confirma que «la venta se ha paralizado debido a la incertidumbre generada por la pandemia, ya que estas casas se vinculan a negocios hoteleros que son en este momento el sector más castigado por la crisis».

Los primeros rayos de luz en el sector vinculados al avance de la vacunación y el anuncio a partir del verano de la movilidad entre los países de la Unión Europea no han sido suficientes para animar de momento el mercado. «Es pronto para sacar conclusiones sobre cuándo se reactivarán las ventas», asegura, «vemos que aumentan las solicitudes de información de posibles inversores, pero todavía no hay certezas y esa incertidumbre hace que no se arriesguen de momento». En cuanto a la puesta en venta de inmuebles, Menetray señala que «ha habido quien ha pensado que no era el mejor momento para vender y se ha retirado, y también propiedades singulares que se han puesto a la venta por la falta de ayudas y de liquidez, un poco de todo». El balance trimestral del Colegio de Registradores confirma esa parálisis del mercado y el descenso en un 10% de la compra de casas para inversión por parte de extranjeros, que actualmente tienen la vista puesta en las zonas costeras o en grandes capitales como Madrid, donde la venta de inmuebles de lujo se ha disparado en lo que va de año.

La desescalada pandémica puede tener, además, un reflejo en el precio de los inmuebles. Gonzalo Robles, CEO de Uxban, firma inmobiliaria enfocada en el diseño y promoción de viviendas de lujo, dibujaba en la fase álgida de la pandemia un escenario marcado por la caída del PIB y el empleo que haría descender entre un 10 y un 15% el precio de estos inmuebles y auguraba que «la bajada de los precios sería el principal reclamo para vender el activo de forma rápida». Ahora que el turismo parece cada vez más próximo a reactivarse, el mercado ha empezado a recuperarse, pero el efecto de momento no se ha dejado sentir en ciudades como Córdoba.

Basta recorrer los portales inmobiliarios de internet para comprobar la cantidad de casas de alto standing que esperan comprador y cómo algunas han rebajado su precio tras la pandemia después de meses e incluso años en venta. La oferta en este sector es variada. Atendiendo solo a los inmuebles en venta por precios superiores a 1 millón de euros, junto a las vetustas casas señoriales, cargadas de historia, que se localizan en distintos puntos del casco histórico, hay múltiples propiedades en venta también en la zona alta de la ciudad, en El Brillante y Sierra, perfectamente equipadas con jardín, piscina, gran cantidad de habitaciones y baños.

En el portal inmobiliario Idealista, que tiene una treintena de anuncios de inmuebles de más de un millón de euros, las dos casas más caras se encuentran en el Centro y la Judería, tienen un precio de 3 millones de euros y más de 1.000 metros cuadrados. El estado de conservación es deficiente, por lo que se especifica su potencial para convertirse en hoteles con encanto.

La provincia también cuenta con un amplio catálogo de casas solariegas que se venden en los portales de inmuebles de lujo. Así, en el portal de Lançois Doval se anuncian cortijos, fincas con olivar y hasta una bodega artesana de Montilla con 140 años de historia y restaurante y horno árabe de leña incorporados que se vende por 555.000 euros.

1.900.000 euros

Casa Palacio del siglo XVII en la plaza Séneca. Son 747 metros construidos en cuatro plantas. Tiene un patio central y varios patios laterales y traseros.

No se fija precio

Antigua casa de los Condes de Zamora de Riofrío ubicada en la calle Cabezas. Dos patios principales y 3 pequeños, un jardín, piscina y pabellón de recreo.

1.100.000 euros

Casa señorial del casco histórico, obra del arquitecto Hernán Ruiz en 1566. Ejemplo de arquitectura plateresca, tiene 820 metros, dos patios y bodega.

1.700.000 euros

Casa palacio situada en Pedro López con 1.950 metros construidos. Acepta como forma de pago vivienda unifamiliar en Córdoba o Sevilla.

3.000.000 euros

Casa ubicada a pocos metros de Las Tendillas con 18 habitaciones, 9 baños, terraza cubierta, jardín con piscina y garaje para cinco vehículos.

1.100.000 euros

Chalet en El Brillante con 521 metros construidos. 6 habitaciones, 4 baños, salón campero, amplio garaje cerrado, piscina y jardín.

2.350.000 euros

Casa señorial ampliada con propiedad colindante en una vía de acceso a la Judería. Tiene 1.297,79 metros de superficie construida.

1.495.000 euros

Emblemática casa señorial en la Judería integrada anteriormente en un conjunto palaciego. Tiene 813,35 metros de superficie construida.