La presidenta de la Mesa del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, visita Córdoba junto al resto de miembros del órgano de representación con el objetivo de acercar la institución a las provincias y coincidiendo con el Centenario de los Patios. Esta mañana, la mesa se reunió en la sede de la Asociación de Amigos de los Patios, en pleno corazón de San Basilio. Antes, la también diputada de Ciudadanos por Andalucía atiende a CÓRDOBA.

-El líder de Vox volvió a condicionar el miércoles en Córdoba el pacto de gobierno en Andalucía a que no entrase ningún menor extranjero por la crisis migratoria.

-Vincular las dos cosas es poner, no al Gobierno andaluz, sino a todos los andaluces en esa tesitura, y me parece un sinsentido. Están jugando con la estabilidad de Andalucía donde, dentro de la mala situación que tenemos, estamos bien. No puede obligar a que un gobierno incumpla los convenios internacionales o las normas europeas y nacionales. Me parece unas manifestaciones irresponsables. Andalucía tendrá que acoger a quien tenga que acoger. Luego hay que tener en cuenta que el problema de la inmigración no es un problema de Andalucía, si no de Europa. Si llegan, habrá que hacer el reparto con las comunidades. Pero eso es una cosa y otra, condicionar la estabilidad, cuando precisamente en el próximo pleno se va tomar en consideración la rebaja de impuestos. Es populismo irresponsable y poco humanitario.

-En ese mitin, Santiago Abascal pidió el cese de la consejera Rocío Ruiz (Cs) por darles la bienvenida a Andalucía a esos menores.

-No me interesan los mítines del señor Abascal, pero coger las literalidades de las palabras de la consejera tampoco me parece. Hay que ver el contenido entero. Pero insisto, es un acto de irresponsabilidad hacia los andaluces y por otro lado de falta de humanidad que, con tantos golpes de pecho que a veces se dan, brilla por su ausencia. Estamos hablando de personas, y encima menores. Hablamos de sentido común. Lo que hará Andalucía, ni más ni menos, es cumplir con su obligación. No puede hacer otra cosa.

-¿Qué futuro le augura a la legislatura? Los socialistas dicen que Juanma Moreno convocará elecciones en función de los resultados de sus primarias.

-En esto todos los partidos dicen algo. La realidad es que se convocarán elecciones cuando decida el presidente y en función de que pierda los apoyos parlamentarios. El gobierno de Cs y PP goza de buena salud y eso va en beneficio de los andaluces. Mientras se puedan sacar iniciativas y todos los plenos se aprueben decretos y ayudas, como las que saldrán en el próximo destinadas a las administraciones locales, o normativas como la rebaja de impuestos, seguiremos adelante. Si no falla esa mayoría parlamentaria, hasta diciembre del 2022 no tendría por qué haber elecciones. Por nuestra parte, estamos dispuestos a agotar la legislatura. Apelo a la responsabilidad de todos para que en la situación que estamos apoyen lo que sea beneficioso para los andaluces.

-¿Cómo interpreta el cambio que ha hecho Vox del que hasta ahora era su portavoz, Alejandro Hernández?

-No me gusta hablar de otros partidos, para mí cualquier portavoz es bienvenido. Como Manolo (Gavira) es miembro de la Mesa del Parlamento tenía más relación con él, pero también la tenía con Alejandro.

-¿Cómo han afectado las elecciones de Cataluña y Madrid a Cs en Andalucía?

-No se puede negar que ha sido un varapalo. El hecho de estar gobernando en Madrid a no tener presencia nos tiene que hacer reflexionar. Hay que apostar por el municipalismo, porque hasta que no se gane municipio a municipio no se van a ganar elecciones autonómicas o estatales. También tenemos que poner el foco en las comunidades donde estamos gobernando y sacar pecho de que cuando gestiona Cs se hace bien. Esa carta de presentación debe servirnos para remontar. Contar con las bases y los afiliados, e ilusionar al resto de personas. Al final lo que importan son los votos en las urnas.

-¿Se ve como candidata de Cs a la presidencia de la Junta?

-No tengo ningún interés, pero siempre digo que estaré donde mi partido diga que debo de estar. Lo digo con todo el convencimiento: a mi lo que me gusta es trabajar, y me da igual estar en primera o en segunda fila. Asumir responsabilidades para mí es un reto, pero ahora mismo no toca ni pensar en eso. Queda aún legislatura por delante.

-El Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado a la Mesa del Parlamento los expedientes de la expulsión del grupo de Teresa Rodríguez, ¿cree que se hizo de forma correcta ese procedimiento?

-La mesa adoptó una decisión en función de un debate previo y se acordó lo que nos decía el propio grupo al que pertenecía. A partir de ahí ellos han ejercitado las acciones legales que entienden que les corresponden y a partir de ahí decidirá el TC. También hay que decir que es normal que el TC admita un recurso de amparo cuando es de carácter parlamentario, porque es, por así decirlo, como primera instancia. La resolución que se dicte se acatará, no es una cuestión que a mí me afecte como presidenta. Como representante público lo deseable es que todos los diputados permanezcan en sus grupos parlamentarios, porque todo lo que sea una ruptura es desagradable para todos. Pero ahí los principales afectados son el grupo de Adelante Andalucía.

-¿Cree que los andaluces valoran en su justo término el trabajo que Cs está haciendo en el seno del Gobierno andaluz?

Estoy convencida de que sí, pero creo que en Cs no sabemos comunicar bien nuestras cosas o, si se quiere, ponernos las medallas. Estamos muy centrados en el trabajo, quizá porque venimos de la vida civil, y no tan preocupados de contarlo. Otros hacen poco y cuentan 20. Además, en los gobiernos de coalición quien tiene más presencia es, lógicamente, el presidente.

-Cuando apoyaron al PSOE pasaron de 9 a 21 diputados, a lo mejor os trae más cuenta el pacto a la izquierda.

Bueno, ahí no estábamos en el gobierno y los ciudadanos valoraron lo que se hizo de regenerar la vida política de los gobiernos socialistas o que Chaves y Griñán entregaran sus actas. Ahora también lo valoran, pero la situación de Cs a nivel nacional está más complicada y al final eso arrastra la siglas. Con todo, en Andalucía Cs está en mejor consideración que en el resto del país.