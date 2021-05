Vicente Basabe Blanco (Madrid, 1945), capitán de Navío de la Armada y biznieto del coronel Osuna (Lucena, 1874), presentó ayer en Córdoba José Osuna Pineda (Sirvió con honor bajo tres banderas), una biografía que reivindica la figura de un miembro ilustre de la Guardia Civil. El coronel Osuna, autor del himno del cuerpo, compaginó dos vocaciones que parecen incompatibles. Mientras servía para el cuerpo, trabajaba de periodista en el Diario de Córdoba -fundado por García de Tena en 1849-, manteniendo una relación estrecha con la provincia que lo vio nacer.

Para quien no le conozca, ¿quién es Vicente Basabe?

Yo soy marino, ya estoy retirado. Soy madrileño, pero viví en Córdoba de 1948 a 1960. Vivía en la calle Conde de Cárdenas 10, antiguamente la calle Letrados, sede del Diario de Córdoba. Vivía en esa casa, que era de mi abuela y ella era heredera de Araceli Osuna, propietaria del Diario de Córdoba a la muerte de su marido, Manuel García Lovera. Y ahí nos criamos. Acabó en mis manos la colección del Diario de Córdoba. En el 2003 me hice cargo y ha sido el referente para buscar e indagar sobre José Osuna Pineda, protagonista del libro que presento.

¿Quién es José Osuna Pineda?

José Osuna Pineda era un guardia civil, articulista, periodista y escritor que nació a finales del siglo XIX y murió en el 1939. Era hermano de Araceli Osuna Pineda, la propietaria del periódico, que fue fundado por Fausto García Tena a mediados del siglo XIX. José Osuna Pineda compaginó su servicio en la Guardia Civil con sus dotes de articulista y periodista. Escribió para el Diario de Córdoba y fue gerente en alguna ocasión, al final de su vida.

Casi de manera vocacional.

Exactamente, venía mucho por Córdoba, porque no estuvo destinado nunca en la provincia. Venía mucho por aquí desde Madrid. También escribió para otros periódicos. Él estuvo destinado por toda España. En San Sebastián se dedicaba al servicio de seguridad y protección de la Familia Real en la época estival. Luego, tuvo dos grandes comisiones, una por Europa para estudiar las policías y gendarmerías de distintos países y otra en Colombia, porque esta pidió ayuda al Gobierno para organizar allí una policía, unos cuerpos similares a la Guardia Civil.

Y tenía un vínculo especial con Córdoba.

Tenía el vínculo especial con Córdoba por su familia. Él era de Lucena. Fue nombrado hijo predilecto y se comprometió el Ayuntamiento a ponerle su nombre a una calle, cosa que aún no ha hecho [ríe]. También fue director de la Escuela de Policía. Solo hubo dos guardias civiles que lo fueron. Él fue el segundo. Luego, se modificó el reglamento y ya tenía que ser un comisario del cuerpo de seguridad. Escribió varios libros, como Hechos gloriosos de la Guardia Civil, y fue muy conocido en su época. Mientras fue director de la policía hizo una verdadera enciclopedia del crimen organizado. Luego, fue cuentista. Escribió un libro, Militares y paisanos, que también tuvo muy buena acogida.

Dentro de la Guardia Civil es una figura ejemplar. ¿Cree que fuera se le conoce menos?

En su tiempo es posible que sí le conocieran. Yo recuerdo un artículo que escribió precisamente cuando estaba viajando por Europa. En la salida de Madrid, vio que al pasear por el andén un par de guardias le saludaron, aunque iba de paisano, y él escribe en el artículo: «A pesar de no tener que saludarme, puesto que iba de paisano y a lo mejor no era conocido, me dijeron que sí». Desgraciadamente, hoy en día muy poco. A alguno le suena de que es autor de la letra del himno. Otros me dijeron que habían visto algún libro.

Sus libros José Osuna Pineda (Sirvió con honor bajo tres banderas) y José Osuna Pineda (Un viaje por Europa) vienen a difundir su figura.

He escrito una biografía muy sucinta. No he podido investigar demasiado. Hay una zona que no he podido investigar a fondo, la del 36. Es raro, no sé exactamente. Fue destinado a Canarias y a los dos días lo habían cesado. [...] Ahora está en internet todo, aunque lo del libro es una facilidad. Estos dos libros se pueden encontrar en Amazon. Aún falta el de artículos de Colombia, para lo cual estoy buscando financiación. Si alguien quiere colaborar, me puede mandar un correo y le digo la forma.