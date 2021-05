El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha participado este miércoles, junto a otros regidores de su partido y presidentes de diputaciones, en una protesta a las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar un fondo covid para los ayuntamientos y que éstos administren parte del plan europeo para la recuperación.

Todos los alcaldes de la decena de capitales de provincia en las que gobierna el PP, como Madrid, Málaga, Zaragoza, Córdoba u Oviedo, entre otras, y la práctica totalidad de los presidentes de las trece diputaciones 'populares', se han unido al presidente del PP, Pablo Casado, frente a la Cámara baja a las 13.00 horas.

Bellido ha manifestado que "los alcaldes llevamos más de un año en la lucha contra el covid y todavía no hemos recibido financiación del Gobierno de la nación". Y los ayuntamientos, ha dicho, "estamos en la primera línea haciendo frente al mantenimiento de servicios básicos como el transporte público, las ayudas a quienes más lo necesitan y la reactivación económica con recursos propios, con los ahorros de los cordobeses". Por ello, ha señalado Bellido, "necesitamos ayuda para seguir ayudando y no vamos a parar hasta conseguirla, no por nosotros sino por nuestros vecinos así lo vamos a exigir al Gobierno de España".

Después, han marchado hacia la cercana sede del ministerio de Hacienda, en la madrileña calle de Alcalá, donde el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol leyó un manifiesto.

Casado anunció esta acción el pasado viernes desde Zaragoza, donde denunció que los consistorios no han recibido "ni un euro", a su juicio como "represalia" a la "rebelión de los alcaldes" contra el decreto que condicionaba las ayudas económicas a ceder sus remanentes al Estado y recuperarlos 15 años después.

El PP quiere abanderar la "alerta del municipalismo" y exhibirá su potencial local en la calle para pedir un fondo covid de 4.000 millones de euros, 1.000 millones para sufragar el transporte público y administrar el 14,16 % de los fondos europeos de la recuperación o lo que es lo mismo, 20.000 de los 140.000 millones que recibirá España.

El PP considera insuficiente la oferta del Gobierno de administrar el 4,2 % de los fondos europeos, "una cantidad ridícula" cuando otros gobiernos europeos han dedicado hasta el 30%.