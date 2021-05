Poco o casi nada se sabe de cuál será el futuro concreto de la biblioteca provincial o biblioteca pública del Estado de Córdoba, ubicada en la calle Amador de los Ríos, muy cerca de la Mezquita-Catedral, una vez sus fondos sean trasladados al nuevo edificio de los jardines de la Agricultura, comúnmente conocidos como de los Patos. Aunque de momento, eso sí, la Junta de Andalucía (propietaria del espacio cultural del casco histórico) ya trabaja en un proyecto para que el edificio no caiga en desuso.

Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz, que han detallado que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico está trabajando ya en el diseño de un plan funcional para esta biblioteca pública. Aunque la biblioteca de los Patos podrá entrar en funcionamiento sin dotación concreta de fondos, su apertura está programada para septiembre de este año, según anunció a finales de abril la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo.

Las mismas fuentes consultadas han manifestado, con respecto al edificio de Amador de los Ríos, que "su uso no será el mismo", aunque todavía no queda descartado por completo que no siga funcionando como biblioteca. Desde el ejecutivo autonómico han señalado que "es difícil tener una conclusión ahora mismo" sobre el proyecto concreto a desarrollar, en el que, han asegurado, se trabaja en estos momentos.

Reforma de Campo Santo de los Mártires

Los cambios que pueda experimentar la biblioteca pública de Amador de los Ríos enlazan con un proyecto que sigue guardado en un cajón a la espera de que las administraciones lo retomen, esto es, la reforma de todo el entorno de Campo Santo de los Mártires. Y es que este proyecto, en su planteamiento inicial, hablaba de recuperar el patio trasero de la biblioteca, que no tiene un uso definido, pero que cuenta con vestigios del palacio califal y de una construcción anexa que estuvo al servicio del mismo y conectada con los Baños Árabes. Este proyecto, a grandes rasgos, pretendía conectar Campo Santo de los Mártires con la Mezquita (algo que venía de lejos, concretamente de los años 70, planteado por el arquitecto municipal José Rebollo Dicenta) y cambiarle la cara por completo a este espacio del casco.

Pero nada de esto se ha ejecutado. De esta iniciativa en concreto se empezó a hablar a principios del 2014 (el Ayuntamiento lo presentó a un programa que tenía la Junta que se llamaba La ciudad amable) y en el 2016 también se planteó levantar una especie de jardín arqueológico sobre el alcázar andalusí (cuyos vestigios están muy repartidos por la zona, desde los Baños Califales, hasta la noria de la Albolafia, Caballerizas o el propio patio de la biblioteca).

Ahora, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de la ciudad insisten en que cualquier intervención de este calibre está supeditada a que acabe la reforma del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, actualmente en su segunda fase. Consultadas las citadas fuentes sobre el futuro de esta iniciativa, han asegurado que "es un proyecto que está sobre la mesa, pero supeditado a la segunda fase del Palacio de Congresos. Al marchar esta obra con el ritmo previsto en la planificación, tanto Junta como Ayuntamiento de Córdoba siguen trabajando en el proyecto de puesta en valor de este espacio".