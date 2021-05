El presupuesto municipal del 2021 del Ayuntamiento de Córdoba ha entrado hoy en vigor al no presentarse alegaciones y seré publicado esta mañana en el Boletín Oficial de la Provincia. Como ya explicó la semana pasada Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda, el documento económico entra en carga al no haberse registrado alegaciones al presupuesto municipal. De lo contrario, habría que haberse convocado un pleno extraordinario para resolverlas. “Si no hay alegaciones sería una magnífica noticia”, reconoció el edil de Hacienda. Lo que sigue negociándose es el uso de los remanentes del presupuesto del 2020, que también se quería tender cerrado esta semana. La pasada, Fuentes ya se reunió con el grupo municipal socialista para ver el destino de este montante que asciende los 32,7 millones. De ellos 24,6 millones ya están asignados y se negociará el uso de 14,5 millones. La semana que viene se quieren poner en carga los 462 millones de las cuentas del 2021 y aprobar el destino de los remanentes libres.

El presupuesto municipal del 2021 en la ciudad de Córdoba asciende a 462 millones e incluye 28 millones para la puesta en marcha de la base logística del Ejército. Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de presupuesto municipalpara 2021. El Pleno aprobó de manera inicial el 15 de abril con los votos a favor del gobierno municipal, formado por Partido Popular y Ciudadanos, y la abstención de los concejales del Partido Socialista unas cuentas que en números redondos crecen un 13,05%, casi 40 millones de euros, respecto a las del pasado año, al pasar de 302,771 millones del presupuesto del 2020 a 342,288 millones. Sumando a esta cifra a los presupuestos de las empresas y organismos autónomos (presupuesto consolidado), el Ayuntamiento dispondrá de 54 millones más que el año anterior, un total de 462 millones: IMAE (4,4 millones), GMU (23,7), Imdeco (10), Imdeec (4,2), Imgema (3,5), Imtur (2,8), Consorcio Orquesta de Córdoba (3,3), Aucorsa (28,9), Emacsa (50), Sadeco (62), Vimcorsa (18,3) y Cecosam (3).

Con estas cuentas, la ciudad dispondrá de más de 60 millones de euros de inversiones, de los que 30,3 millones se destinarán al gasto social y se acude a un crédito de 53 millones, por lo que la deuda viva suma 11 puntos (56,3% de deuda).