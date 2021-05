Hoy comienza el proceso de votación telemática para elegir al próximo decano del Colegio de Abogados de Córdoba. Por primera vez, y debido a la pandemia del coronavirus, se permitirá emitir el voto de manera digital, en este caso, desde este lunes a las 9.00 horas y hasta las 20.00 del miércoles. La votación presencial será el jueves desde las 9.30 hasta las 13.30, momento en el que se procederá a comenzar con el escrutinio. Los candidatos que optan al decanato del Colegio de Abogados son Carlos Arias, Francisco García Calabrés y María Victoria Garcia de la Cruz.

La abogacía es una profesión apasionante y vocacional, que puede ayudar a cambiar la vida de muchas personas, por eso expresamente la menciona varias veces nuestra Constitución. Esta semana estamos celebrando las elecciones a la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, a las que concurro en la candidatura Únete al cambio, formada por un grupo de profesionales del más alto nivel humano y de la mejor competencia que representan a diversas generaciones de la profesión, con amplia experiencia en la participación colegial y en el ámbito de la gestión, y una media de 22 años en el ejercicio profesional.

Los últimos meses los hemos dedicado a dar a conocer nuestro extenso programa, con las 10 líneas estratégicas y las 90 medidas que lo desarrollan y, de otro lado, a todo el equipo que integra esta candidatura. Gracias a todos los que nos habéis dedicado vuestro tiempo y a quienes nos habéis dado vuestro ánimo y apoyo.

La pregunta que puedes hacerte en este momento de votaciones es si necesitamos cambiar, si nuestra profesión puede mejorar. Si piensas que aún tenemos mucho que avanzar en temas de conciliación, que nuestra dignidad como profesionales está minusvalorada en muchos ámbitos, si te has dado cuenta de que los partidos judiciales no tienen la atención que merecen, que nuestra formación se ha estancado, que hacemos un turno de oficio low cost, que tu colegio te puede dar mejores servicios, que muchos compañeros se han quedado en el camino; no es el momento de lamentarse ni de que todo siga igual. Sino de abrir ventanas, renovar ideas y prioridades, cambiar equipos y retomar impulsos.

Hemos encontrado estas semanas muchos compañeros que no habían votado antes, que sienten a su colegio profesional como algo lejano, endogámico, que no les ofrece la respuesta que necesitan a sus problemas. Nosotros te ofrecemos una alternativa para crecer y mejorar. Es la hora de elegir y votar entre la continuidad o el cambio real, pues conocemos bien los problemas que tiene nuestra profesión y la labor que desarrolla nuestro colegio. Es la hora de defender a los profesionales porque aumentando su competencia se optimiza el servicio que ofrecemos, de mejorar en la dignidad y buenas prácticas de nuestra profesión, dentro y fuera de los tribunales, consiguiendo un turno de oficio digno. Es la hora de avanzar en la conciliación de nuestra vida profesional, de que nuestro colegio nos ofrezca mejores servicios. Es la hora de rescatar a todos esos compañeros que lo están pasando peor, de poner nuestro colegio al servicio de la sociedad que sirva de referente y aglutinador en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Es la hora de integrar a todos los colegiados, porque el colegio no es una sede física, sino que está donde se encuentra cada colegiado. Es la hora de apostar por los jóvenes compañeros que demandan su espacio y quieren respuestas concretas a sus problemas, de impulsar una formación más variada y de mejor calidad que sea accesible para todos. Es la hora de demandar una mejor administración de justicia de la que somos una parte totalmente imprescindible.

En estos momentos de dificultades, rompamos las inercias, abramos las ventanas, recuperemos la ilusión. Es la hora de tu confianza y de nuestro compromiso. Para que el colegio de la abogacía cordobesa sea la casa de todos, date esta oportunidad, vótanos y únete al cambio.