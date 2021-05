La secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Córdoba, Carmen González, ha exigido al Ayuntamiento de la capital que "demuestre su apoyo al festival Flora", para lo cual ha considerado "imprescindible" la redacción de un nuevo convenio o la implementación de una herramienta administrativa "que el equipo de Gobierno municipal considere oportuna para que se pueda celebrar una nueva edición el próximo otoño".

Así, en un comunicado ha señalado que la apuesta de Zizai por Córdoba "ha quedado más que demostrada a lo largo de las anteriores ediciones y ahora es el Gobierno municipal el que debe demostrar ese apoyo a un evento internacional, que tiene una importantísima repercusión en la economía de la ciudad".

"El Ayuntamiento de Córdoba tiene que estar a la altura de la apuesta que la iniciativa privada ha hecho por nuestra ciudad", ha insistido González, al tiempo que ha añadido que "el sector de la hostelería de la capital, que tan mal lo ha pasado desde el inicio de la pandemia, lo necesita".

El convenio que dejó firmado el anterior equipo de gobierno, ha recordado la socialista, caducó a finales del pasado año "por lo que es necesario que se articule uno nuevo para que este festival pueda volver a celebrarse en Córdoba". De esta manera, ha exigido que "el Ayuntamiento se ponga a trabajar ya para no perder una iniciativa que tan importante ha sido para nuestra ciudad".

Según González, "Flora traslada la primavera al otoño cordobés, convirtiendo a nuestra ciudad en uno de los máximos exponentes dentro del circuito internacional del arte floral", por lo que ha insistido en que "no se puede esperar más, no se puede retrasar la firma de un nuevo convenio, el gobierno municipal no puede poner palos en las ruedas para que este evento regrese el próximo octubre a Córdoba".