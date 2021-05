Rosario Ortega, catedrática de Psicología de la UCO, acaba de jubilarse a sus 70 años pero le han concedido la condición de profesora emérita, convirtiéndose en la primera mujer en la Universidad de Córdoba con este reconocimiento, que le permite seguir trabajando e investigando «hasta que yo quiera», dice. Ortega se incluye en los 17 profesores eméritos con los que cuenta actualmente la UCO y para el curso 2021-22 hay otras cuatro solicitudes que se evaluarán en julio. Los profesores de la Universidad de Córdoba que, habiendo accedido a la jubilación forzosa por alcanzar la edad legalmente establecida, hubieran prestado servicios destacados a la Universidad de Córdoba al menos durante veinticinco años, previa evaluación positiva de los mismos por la Agencia Andaluza con competencias en evaluación docente e investigadora, podrán acceder a esta condición, dice el reglamento.

Y Rosario Ortega, que tuvo su primer contrato como profesora, en la Universidad de Sevilla en 1978 y lleva en la UCO 20 años, desde el 2000, tiene méritos más que sobrados, con unos 15 libros publicados y 150 artículos científicos, y una reconocida labor docente e investigadora en el campo de la Psicología.

Con gran energía y ganas, la profesora Ortega sigue trabajando «a tope», confiesa. Da clases en dos másteres y permanece plenamente involucrada en su Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi), que ella creó y del que es investigadora principal, «en el que cuento con un equipo muy maduro y preparado» que consigue muchos proyectos.

«Me vine a Córdoba en comisión de servicio», explica, y hoy es catedrática. «La Universidad de Córdoba me ha dado mucho, es una universidad grata, no es muy grande, valora bastante la investigación, que a mí me encanta, y nos entendimos desde el principio», confiesa la profesora, natural de Jaén.

Cuando aún no había grado en Psicología en la UCO, Ortega creó en el 2005 el departamento de Psicología, y en el 2008 propició también el máster de Psicología Aplicada y el doctorado en Psicología. «Mi investigación principal son las relaciones interpersonales en la infancia y adolescencia», explica. Y ahí entra desde el juego a la violencia y el acoso, siempre desde la prevención. Sus estudios sobre acoso escolar son pioneros.