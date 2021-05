La asociación Down Córdoba presta servicios desde hace más de 30 años a más de 200 personas con este síndrome y a sus familias en toda la provincia. Trabaja con estas personas durante toda su vida. Para ello dispone de diferentes servicios y programas para cada etapa, que son referente a nivel nacional en atención temprana, habilidades básicas, autonomía -incluye un piso para que aprendan a vivir solos-, ocio y tiempo libre, formación e inserción laboral, vida independiente, unidad de día, centro ocupacional, deporte, programa de familias y voluntariado.

Estos logros de Down Córdoba han sido premiados por la Junta de Andalucía y otras instituciones y este año la asociación agranda aún más su palmarés con la concesión del Cordobés del Año.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, la inserción laboral de las personas con síndrome de Down en Córdoba está aumentando, de forma que está beneficiando a un número creciente de usuarios, cuando hasta hace apenas unos años era muy anecdótico que algún joven con este síndrome estuviera trabajando con un contrato.

El presidente de la asociación Down Córdoba, José Fabián Cámara, señala que «se está apreciando una mayor cifra de empresas que se están dirigiendo a nuestra asociación para estudiar la posibilidad de que nuestras chicas o chicos puedan trabajar en sus firmas». Además, otros tantos jóvenes de la entidad vienen realizando formación práctica tanto en el sector privado, como en el público, aunque Down Córdoba precisa que las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, entre otras) ofertan prácticas, pero no convocan plazas dirigidas a personas con discapacidad intelectual, como son las que tienen síndrome de Down, pues deberían ser ofertas específicas para quien tiene unas capacidades diferentes.

Down Córdoba, en nombre de su presidente, agradece «profundamente» ser merecedora de un Cordobés del Año, «porque sigue existiendo mucha desinformación sobre las personas con síndrome de Down y sus capacidades». «Nuestros hijos no son una carga ni deben dar pena porque, gracias a los servicios que reciben en Down Córdoba y el respaldo de sus familias, aprenden desde pequeños autonomía personal y otras habilidades con el fin de ser lo más autónomos posible», recalca José Fabián Cámara.

Este año se ha conocido que Antonio Romero, un joven Down cordobés, ha sido la primera persona en España que ha ganado el cinturón negro primer dan de kick boxing sin adaptación, título que lo habilita como entrenador. Además, a pesar de la crisis del coronavirus, varios jóvenes Down de Córdoba están trabajando gracias a acuerdos de colaboración con Carrefour, Decathlon, Cafés Cafento, Clece, entre otras empresas e instituciones. Down Córdoba, como le está ocurriendo a muchas entidades del ámbito social, ha visto disminuir mucho los ingresos que obtiene para el desarrollo de su plan de trabajo en el último año por la pandemia, por lo que espera que la crisis pase pronto.