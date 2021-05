El nuevo edificio de locales de la Ribera, el que ocupará la esquina de la Cruz del Rastro y de Ronda de Isasa y que el pasado miércoles recibió licencia de obra y actividad por parte de Urbanismo, tendrá un uso comercial más que de hostelería, según aseguran los promotores de la iniciativa, la empresa Hotel C Córdoba Sur. «La idea no es montar ni discotecas, ni bares, ni restaurantes en este momento», señalan fuentes de Mora & Carrasco Abogados, despacho que representa a la empresa que promueve este proyecto que tiene tras de sí una larga andadura, ya que su origen se remonta al 2013 aunque el permiso logrado proviene de la versión presentada en el 2018. Es más, estas fuentes garantizan que «la idea no es montar allí ni otro Sojo Ribera ni un Mercado Victoria».

Este despacho de abogados ha explicado a este periódico que en estos momentos no está claro si se va a iniciar o no el proyecto de inmediato. Además, señala que, aunque la obra no empiece de forma inminente, el hecho de contar con licencia permite «poner en valor» un solar que lleva años sin uso y que resulta más atractivo para una posible venta. No obstante, indica que, de ejecutarse, «será un edificio de uso comercial». Es más, afirma que los operadores que han contactado con la empresa que promueve la iniciativa son una boutique internacional y una marca de relojería, entre otros. Por ocupar uno de los locales también se interesó una cadena de heladería. Incluso se han planteado dejar uno de los espacios como sede de los guías turísticos.

En cuanto a la fisonomía que tendrá el edificio, los representantes de la empresa que lo promueve aseguran que «no rompe con el entorno» y que armoniza con la arquitectura de la Mezquita-Catedral. Una de las críticas que ha recibido el proyecto desde que se conoció que lograba licencia es la dirigida por varias asociaciones que exigen que cuente con una fachada que no sea de estilo contemporáneo y que no rompa con el entorno en el que se encuentra. El edificio contará con tres plantas con cubierta. Aunque tendrá terraza, esta no se utilizará. En cambio, uno de sus elementos característicos será el gran patio interior del que dispondrá, que contará con una cubierta de cristal. La configuración del edificio está pensada para que este sea un «comercial», insisten estas fuentes, que señalan que «dará valor a la Judería». El proyecto es obra del arquitecto Federico Gómez Laguna.

La asociación de vecinos de La Axerquía fue la primera en mostrar su malestar por la concesión de la licencia a un edificio destinado al ocio. Precisamente este sábado está previsto que esta asociación exponga sus temores ante el nuevo proyecto que traerá más actividad a la zona de la Ribera.