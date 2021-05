En Caballerizas Reales, en pleno casco histórico de la ciudad, en plena ruta de los patios, ha arrancado este jueves la 91º edición de la exposición de alfarería y cerámica de La Rambla Enbarro, que pretende mostrar a los cordobeses y turistas, a través de 15 estands, la calidad y variedad de productos que ofrecen los artesanos de este municipio.

Aunque la inauguración oficial será este viernes, la muestra ha abierto sus puertas este jueves, con entrada gratuita, y el flujo de personas entrando y saliendo no ha parado, muchos incluso grupos de turistas que admiraban la artesanía que se hace en La Rambla. Solo algo asombraba a los visitantes: se puede mirar pero no comprar. Según los organizadores, era una condición para poder exponer en este lugar emblemático y no hacer competencia al comercio habitual. Así que los artesanos muestran sus productos y emplazan a visitar La Rambla o a utilizar el comercio on line, que casi todos disponen,

La vicepresidenta de la Asociación de Artesanos de La Rambla y propietaria de Cerámica Catalina Alcaide, con puesto propio en la feria, ha explicado a este periódico que el año pasado el coronavirus frustró sus deseos de traer Enbarro a Córdoba y este año, por fin, "hemos querido aprovechar el mayo turístico para que los cordobeses que no han ido a La Rambla vean la exposición, que nos conozcan, que vean la variedad de productos que ofrecemos, y que luego vayan allí, a nuestro pueblo". No obstante, lamenta Catalina Alcaide que de las 60 fábricas existentes en La Rambla, solo 15 hayan querido acudir a la feria, "cuando esto es una oportunidad nueva y estupenda, en un lugar emblemático".

La vicepresidenta de la asociación dice que luego se podrá hacer esta misma edición en la Rambla, en una segunda parte, si hay disposición por parte de todos. Ella, en su negocio familiar ofrece piezas esmaltadas en barro que decora con distintos motivos, desde rotulaciones de calles, paisajes, retratos, temas religiosos, caballos, en botijos, lebrijas, jarrones, platos, etcétera, de gran colorido.

Catalina Alcaide señala que el coronavirus ha supuesto "el boom de la jardinería" porque se han disparado las ventas de estos productos y complementos de decoración, "no se ha parado de fabricar" y de exportar.

Otro de los estands lo ocupa Cerámicas IvánRos, cuyo propietario señala que "estoy muy orgulloso de estar aquí, es un oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y nuestro pueblo". Iván Ros, que tiene una fábrica con 27 trabajadores, titula su puesto como "cerámica con las manos y el corazón" y explica que "nosotros tratamos de hacer algo más moderno, con nuevas tecnologías en diseños y en materiales". De hecho, sus productos de menaje de cocina se pueden utilizar en lavavajillas y microondas, y también vende decoración y jardinería. Este artesano comenta que su tienda on line funciona muy bien y exporta a Holanda, EEUU, Francia y Grecia.

En la muestra no falta el botijo tradicional, los cántaros, macetas, platos, lámparas, lebrillos y utensilios de cocina, todo hecho a mano, como bien saben hacer los artesanos de La Rambla.

Además, la muestra se completa con talleres de iniciación en torno alfarero, de modelado y de decoración en cerámica, para los que se puede realizar la inscripción en la web enbarro.es. Y durante todo el evento, abierto hasta este domingo 16 de mayo, habrá exhibiciones de los artesanos de torno alfarero y decoración en cerámica.