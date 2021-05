La celebración en octubre del festival Flora en Córdoba continúa en la cuerda floja, según ha informado hoy en el Pleno el alcalde de la ciudad, José María Bellido, a preguntas de los grupos municipales de Vox e IU. Según ha indicado Bellido, la retirada de la mayor parte de financiación que aportaba hasta ahora Zizai Hoteles y la dificultad para encontrar la fórmula jurídica que permita patrocinarlo pueden llevar al traste la celebración del evento pese a que el Consistorio ya reservó en su día las partidas presupuestarias necesarias para hacerlo. Nadie parece tener claro cuál es el escollo que impide al Ayuntamiento firmar un convenio por el cual patrocinar el festival para que se celebre este año, después de que el pasado no tuviera lugar por la pandemia.

La cadena china que venía aportando "una cantidad importantísima" para financiar los costes de Flora "ya no aporta esas cantidades por lo que las condiciones económicas no tienen nada que ver con las que había en años anteriores", ha señalado el alcalde, que en enero del año pasado ya se comprometió con Flora, según fuentes del festival, a aportar la cantidad suficiente para el patrocinio y a sacar adelante el convenio entre ambas partes. Sería la primera vez que el Consistorio aportaría dinero para este festival, ya que en las ediciones pasadas los gastos corrieron casi íntegramente a cargo de la cadena china.

"Aquí hay un problema", ha indicado Bellido, "la entidad privada que hasta ahora financiaba el festival está retirando posiciones, ya que si vinieran inversores privados dispuestos a aportar lo que se estaba aportando hasta ahora, se haría rápidamente", ha insistido, "pero se pide una aportación muy importante que, de firmarse, será probablemente la más alta que se cierre a lo largo de todo el año". A eso ha añadido que "la organización de Flora tiene mucho interés en reservarse la secretaría de Flora, algo que nos parece bien" siempre que la organización y la financiación completa de Flora no corra a cargo del Ayuntamiento, "porque en ese caso, la secretaría tendría que salir a concurso público".

Esta explicación del alcalde ha llegado después de que el portavoz de IU, Pedro García, haya acusado al gobierno municipal de dejar caer un evento muy importante para la ciudad y permitir que Flora se vaya a Madrid porque "los organizadores están cansados y desesperados de esperar respuesta del Ayuntamiento". Esta semana, Flora ha anunciado a través de las redes sociales un evento en la capital bajo las siglas del festival. Según ha indicado García, "primero se les dijo que el convenio se firmaría en julio del año pasado, pero a día de hoy aún no hay fecha", ante lo cual ha llamado al alcalde a retomar el asunto para ponerle solución.

El grupo municipal Vox había pedido también explicaciones previamente sobre la situación de Flora y fue la concejala de Promoción de la Ciudad, Marian Aguilar, quien contestó en la misma línea del alcalde, asegurando que la asesoría jurídica está trabajando para encontrar una vía jurídica que permita patrocinar Flora en las nuevas condiciones económicas, pero esa fórmula no acaba de encontrarse.

Según el alcalde, el Ayuntamiento de Córdoba "no puede llegar a financiar el 100% del evento, pero estamos dispuestos a aportar unas cantidades importantes que tienen un límite". Sin embargo, el engranaje administrativo parece ser el escollo en este momento "ya que la fórmula de colaboración posible es complicada", ha sentenciado.

Ultimátum de Flora

Por último, la directora general de Flora, María Van der Eynde, ha indicado que la organización "es absolutamente transparente" y que es cierto que Flora, como marca, ha organizado un evento en Madrid esta semana, lo que no significa que haya desechado aún la organización de Flora en Córdoba. "Nosotros no paramos de movernos y no nos gustaría que Flora dejara de estar vinculado a Córdoba que ha sido desde el inicio la sede principal, pero no descartamos hacer otro festival en otra parte porque aún no hay nada firmado con el Ayuntamiento de Córdoba, desde enero del 2020 que empezamos a hablar para renovar el convenio y cada vez hay menos opciones de que salga adelante porque un evento como este no se organiza en dos días", ha sentenciado. "No entendemos cuál es el escollo para firmar el convenio con el Ayuntamiento porque la burocracia interna municipal nos excede pero el daño colateral de esta situación puede ser el festival y la ciudad que se quede sin Flora", ha concluido.