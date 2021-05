La Policía Local de Córdoba retoma sus protestas a cuenta del incumplimiento del llamado acuerdo del 0,3% y anuncia que no hará productividades para vigilar el parque de atracciones instalados en El Arenal. De este modo, mañana día 13 de mayo en horario de 11.00 a 12.00 horas y coincidiendo con la celebración del Pleno Municipal, volverán de nuevo a concentrarse en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba para seguir reivindicando el abono de los atrasos de la aplicación de dicho acuerdo. "Llevamos ya muchos meses protestando por el incumplimiento del acuerdo y lo único cierto de todo lo que nos cuentan de como se encuentra el expediente de abono es que al día de la fecha, todavía no se pagado nada de lo atrasado".

El Sindicato de Policía Local Independiente (Siplb) añade a las protestas una variable y recuerda que después de la finalización del estado de alarma los cordobeses se han echado a la calle. En ese contexto, el sindicato entiende que se empezarán a ofertar productividades para cubrir los diferentes eventos, actos o circunstancias relacionadas con la nueva circunstancia de la pandemia. "Y claro está --dicen en un comunicado-- el Ayuntamiento por medio de su delegado de Seguridad (Miguel Ángel Torrico) saldrá en prensa diciendo que hay no se cuantos policías para esto y para lo otro y que vamos a montar un dispositivo con esto y con lo otro". Pero el Siplb advierte al delegado que no harán productividades si no se salda la deuda anterior contraída a su juicio con la plantilla: "Ya está bien de tanto mentir. No son capaces de asegurarnos el cobro por los eventos de Semana Santa y ya piden que les saquemos las castañas del fuego para la Feria no Feria que han montado en el Arenal".

Por ese motivo, el sindicato vuelve a convocar una concentración ante las puertas del Ayuntamiento y pide a sus afiliados "un último esfuerzo para el beneficio de todos". "Mantendremos la medida de no hacer productividades hasta tanto en cuando no veamos nuestros atrasos reflejados en las nóminas. Ese fue el compromiso y así lo mantendremos", concluyen en su comunicado.