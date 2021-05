Juan Serrano Finito de Córdoba ha recibido este miércoles un sentido y emotivo homenaje, en un hogar tan taurino como es el Círculo de la Amistad, en el transcurso de la presentación de la revista especial que este viernes repartirá de forma gratuita diario CÓRDOBA con el periódico, para conmemorar los 30 años desde que recibiera la alternativa que lo doctoraba como torero, el 23 de mayo de 1991. El diestro, emocionado, acompañado por su familia y representantes del mundo taurino, así como por el alcalde Córdoba, José María Bellido y autoridades de la provincia, ha reconocido, en un mano a mano con el quinto califa del toreo, Manuel Benítez El Cordobés que "me responsabiliza llevar el peso de Córdoba encima, pero lo hago muy orgulloso". Le responsabiliza, dice, pero "me llena de ilusión el paseíllo" que llevará a cabo este domingo en la plaza de Los Califas, para celebrar su alternativa.

El diestro ha señalado que hablar del toreo en Córdoba es hablar "de los cinco califas" y preguntado por si él podría ser el sexto ha contestado, claramente, que "no lo pienso, sinceramente, ni se me pasa por la cabeza, soy feliz como soy, con lo que hago". Finito de Córdoba ha ensalzado la figura de Manuel Benítez, su "maestro" y ha pedido a Córdoba que se sienta "orgullosa de tenerlo en vida, que nos represente". Para él, "si tuviese que hacer un cuadro de honor con toreros, por encima de todos estaría el maestro, qué bonito que tenga esa fuerza aún".

El Cordobés, que ha dicho tener 85 años y "me encuentro muy bien", ha sido aplaudido en numerosas ocasiones, con gran cariño, por parte de los asistentes. Ha explicado que conoció a Finito cuando solo tenía 17 años y su padre lo llevó a una finca suya en la Puebla de las Infantas. "Me cayó bien, era un cangrejo", dijo con su habitual gracia, y luego contó cómo "le eché cuatro o cinco vacas y dije, ¡madre mía, esto qué es!". Manuel Benítez ha reconocido haber seguido con gran interés la carrera taurina de su joven discípulo y "Juan es un torero distinto a todos los que han nacido en Córdoba". Para el califa, "en Córdoba ha habido una cantera de toreros de ataque", pero a Juan Serrano "no le ha hecho falta arrimarse a un toro, a él le ha dado Dios una gracia que alucina a todo el mundo". Le ha dicho que "tengo fe en ti" y que "todavía eres joven y fuerte" para seguir en esta carrera taurina.

En este diálogo entre los dos toreros "que más lejos y más alto han llevado el nombre de Córdoba en los últimos 60 años", como ha dicho el conductor y presentador del acto, Rafael Aranda, redactor jefe de Diario CÓRDOBA, Juan Serrano también se ha referido al panorama actual del toreo y ha reconocido que "la tauromaquia no atraviesa por su mejor momento, pero es una profesión única, ejemplar", y ha querido lanzar el mensaje a las autoridades de que hagan lo posible para que el arte de los toros se enseñe, porque entonces, "se defenderá por sí misma, porque es tan bonita, es cultura, tiene tantos valores, que queremos que se nos respete". Y ha dicho esperar que "se vuelva a encender la llama y devuelva ilusión a Córdoba". También ha reconocido que a lo largo de sus 30 años de carrera taurina, ha sabido "encajar las críticas, siempre que vengan desde el conocimiento, de la transparencia, la verdad y el respeto" y que cuando se le ha tachado de falta de ambición, lo ha negado porque "tengo mucha, pero muchas veces mi mente quiere y mi corazón y mi cuerpo no pueden".

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido cuando Rafael Aranda ha llamado a subir al estrado a la hija de Finito, Lucía Serrano Maciñeiras, autora de la portada de la revista dedicada a su padre y estudiante de Bellas Artes. La joven, ante la emoción de sus padres, Juan Serrano y Arancha del Sol, ha relatado cómo le propuso su padre que hiciese este trabajo. "Es algo que me emocionó, ser parte de algo tan importante para él haciendo lo que más me gusta, diseñar y se convirtió en todo un reto para mí", ha explicado. Así, en la portada ha tratado de reflejar dos palabras clave, "elegancia y sencillez, que son dos palabras que definen muy bien su toreo". Y que optó por "el blanco y el negro, ya que sé que es algo que a él le encanta, añadiéndoles el detalle de la corbata roja". Y respecto a las manos, que resaltan sobre todo en la portada, cuenta Lucía Serrano que con ellas ha querido "darle un toque de expresividad".

Francisco Gordón Suárez, coordinador de la fundación Toro de lidia, ha desarrollado una semblanza de Finito con mucha narrativa, que ha hecho vivir en el Círculo con exactitud lo que aconteció aquel 23 de mayo de 1991, en lo que fue todo un acontecimiento en la sociedad cordobesa. "Hablar de Finito es ir a la plaza este domingo y ver que ahora torea mejor que antes", ha afirmado Gordón. Y ha apuntado que "un torero es alguien que jugándose su vida hace más fácil la nuestra".

Tras el 'mano a mano', Rafael Romero, director de Diario CÓRDOBA, le ha hecho entrega a Finito de la portada del periódico del 24 de mayo de 1991, en la que se recoge el instante en el que Paco Ojeda da la alternativa a Finito en presencia de Fernando Cepeda durante la lidia del toro 'Infundioso.

Finalmente, el alcalde, José María Bellido, ha calificado a Finito de Córdoba como "un torero de arte, siempre elegante, un diestro que ha logrado conectar y emocionar con aficionados de todas las plazas de España y América". El alcalde ha recordado que Serrano posee tres Trofeos Manolete y ha señalado que es un diestro que "no se esconde y encara la defensa ante la tauromaquia con templanza y firmeza". Este domingo, 16 de mayo, junto con Morante de la Puebla, "Juan Serrano vuelve a su casa, al lugar donde empezó todo".

Bellido le ha dado la enhorabuena a los dos diestros" por llevar el nombre de Córdoba por todo el mundo, por vuestro arte, firmeza y hombres cabales que sois los dos".

La revista de diario CÓRDOBA

El equipo de Redacción de la revista 'Finito de Córdoba. 30 años de la alternativa', de 80 páginas, lo han formado el jefe de sección de Diario CÓRDOBA Rafael de la Haba; el veterano crítico taurino Rafael Sánchez González, Francisco Gordón Suárez, coordinador en Córdoba de la Fundación Toro de Lidia, la periodista Carmen del Río y el catedrático de la Universidad de Córdoba Rafael Jordano Salinas. También hay un capítulo para las corridas con historia y cómo se las contamos en su día en las páginas de Diario CÓRDOBA