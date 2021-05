Con motivo del Día Internacional de la Enfermería que se celebra mañana miércoles, 12 de mayo, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba quiere recordar la necesidad de una mayor estabilidad profesional para los enfermeros y enfermeras cordobeses, por lo que reclama tanto a la Consejería de Salud y Familias como al sector privado un sistema que garantice mejores condiciones laborales y luche contra la excesiva contratación temporal y la precariedad.

Este sistema debe adecuar las ratios enfermera-paciente, donde Córdoba, con una ratio de 548 profesionales por cada 100.000 habitantes, continúa siendo la 16ª provincia española con la ratio más baja, y necesitaría un mínimo de 1.725 enfermeras y enfermeros más para alcanzar la media europea.

De igual manera, el colegio demanda a la Administración sanitaria la puesta en marcha de la figura de la enfermera escolar, que vaya más allá de la labor que prestan actualmente las enfermeras referentes escolares que gestionan telefónicamente los casos de covid-19 en los centros educativos, y que estén presentes en cada colegio con funciones diversas no solo relacionadas con la atención a posibles accidentes, sino para potenciar la educación para la salud, fomentando hábitos de vida saludable, pautas correctas de alimentación, higiene personal, prevención de adicciones, salud sexual y bucodental, entre otras cuestiones.

El Colegio de Enfermería de Córdoba también quiere felicitar en este Día de la Enfermería a todos los profesionales de la sanidad pública y privada de la provincia por su trabajo durante la pandemia, con el que han logrado el mayor reconocimiento de la sociedad cordobesa, que califica su labor con un 9,09 de nota media, según los resultados de la encuesta Valoración de la profesión enfermera por parte de los ciudadanos de Córdoba realizada por el Colegio cordobés. Una encuesta hecha pública el pasado mes que demuestra que “los aplausos iniciales de los cordobeses se han convertido en realidad”, según el presidente en funciones del Colegio, Enrique Castillo.

Problemática en las residencias

Por otro lado, este Colegio cordobés también quiere denunciar la “necesidad imperiosa” de profesionales de Enfermería que están teniendo las residencias de mayores cordobesas, que en los últimos meses están registrando grandes dificultades para la contratación de enfermeros y enfermeras.

Paralelamente, también denuncia la discriminación existente por parte de la Junta de Andalucía, que, al encuadrar a las enfermeras en el grupo A2 en lugar del A1 de la Administración pública, “las considera profesionales de segunda categoría en la escala laboral, cuando la Enfermería es un Grado universitario como otras carreras como Derecho, Biología o Economía, que sí están encuadradas en el grupo A1”, recuerda Enrique Castillo. Una clasificación que cercena sus posibilidades de desarrollo profesional, les impide acceder a determinados puestos y limita su salario.

“En el segundo Día Internacional de la Enfermería que celebramos en el contexto de la pandemia del coronavirus queremos recordar que los ciudadanos cordobeses no tienen dudas del papel y compromiso demostrado por las enfermeras, que han soportado riesgos en la pandemia más allá de lo razonable. Una pandemia que ha sacado a la luz las carencias sanitarias de todo el país, y que ha evidenciado que la sanidad no contaba con todos los recursos necesarios, por lo que en este Día de la Enfermería es necesario recordar que las palabras y los compromisos de la Administración no pueden caer en saco roto”, ha recordado Enrique Castillo.

Minuto de silencio

Asimismo, el Colegio de Enfermería de Córdoba se suma al minuto de silencio convocado por el Consejo General de Enfermería de España (CGE) para mañana, día 12, a las 12.00 horas, con el fin de homenajear a todos los sanitarios fallecidos por el covid-19 y a los que continúan luchando contra el coronavirus. A esa hora, se insta a administraciones públicas y entidades privadas, a profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general a rendir este homenaje en la puerta de hospitales, centros de salud, residencias, edificios oficiales, comercios, etc.; con todas las medidas de seguridad necesarias.

El Colegio cordobés informa que la Organización Colegial de Enfermería española ha lanzado una gran campaña de concienciación, que bajo el título Somos enfermeras, pretende reivindicar y concienciar a las administraciones de la necesidad de apostar por una Enfermería fuerte; y que la población sepa que, tras la mascarilla, la pantalla y las gafas de protección, hay personas. Personas que no dudaron en lanzarse a salvar vidas y a los que la población debe reconocer ese esfuerzo, cumpliendo las medidas de seguridad y distanciamiento hasta que la vacunación logre un 70% de inmunización y el riesgo de contagio disminuya.