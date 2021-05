Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda, confía en que no se presenten alegaciones al presupuesto municipal y pueda entrar en carga el lunes próximo. De lo contrario, es decir, si se presentarán alegaciones al mismo habría que celebrar, de manera previa a su aprobación, un pleno para resolverlas. Este lunes concluye el plazo para la presentación de enmiendas, pero el equipo de gobierno dará toda esta semana de impass para que no ocurra como sucedió el pasado año, cuando llegaron alegaciones después de aprobarse las cuentas. “Si no hay alegaciones sería una magnífica noticia”, ha reconocido el edil de Hacienda. El presupuesto municipal del 2021 en la ciudad de Córdoba asciende a 462 millones e incluye 28 millones para la puesta en marcha de la base logística del Ejército.

De forma paralela, Salvador Fuentes espera que también estén en carga este lunes los remanentes del presupuesto del 2020, ya que considera que está muy avanzado el plan para su uso que plantearon los grupos municipales empezando por el PSOE —que brindó su abstención para la aprobación de las cuentas del 2021–, IU, Vox y Podemos. Cabe recordar que el gobierno local cerró el expediente económico del pasado año con 32,7 millones de euros de remanentes, de los que 26,4 millones ya están asignados.

Menos optimismo ha mostrado la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, para cerrar el acuerdo de remanentes. “Perdemos el tiempo cada día que pasa y tendremos más problemas para la ejecución de los mismos”, ha indicado. En todo caso, Ambrosio ha hecho valer el trabajo realizado por su grupo municipal y las propuestas de uso de los remanentes, una especie de “segunda oportunidad que se le da al gobierno municipal”. Para la edil socialista, el trabajo de remanentes está cerrado con el equipo de gobierno al 80% y confía en que se pongan a trabajar de inmediato en el resto de propuestas.