La empresa Seabery, con sedes en España y en Estados Unidos y pionera en el desarrollo de soluciones tecnológico-educativas, al aplicar la realidad aumentada, es una de las últimas firmas en instalarse en Rabanales 21. De hecho, esta empresa, cuya sede central está en Huelva, decidió abrir oficina en Córdoba en enero del 2020, debido «a los acuerdos que tenemos con la Universidad de Córdoba desde hace muchos años», y en ella trabaja un equipo de cinco ingenieros informáticos. No es fácil explicar el trabajo y la tecnología que utiliza esta empresa. Víctor de Vega, director de Personas y Recursos de la compañía, explica que «utilizamos la tecnología de la realidad aumentada, que es similar a la realidad virtual, utilizamos capas virtuales, es como si pusiésemos encima de las cosas que tú ves, una silla, una mesa... capas de realidad digital inexistentes, que se adaptan al entorno». Es decir, «le damos capas de información, de algo que no existe, a lo que vemos con nuestros ojos, de manera que engañamos al cerebro, a la vista, para que vea cosas que no existen». ¿Y a qué aplican esta tecnología de la realidad aumentada?, pues a profesiones que «simulamos» para que «el ejercicio y la práctica de esa profesión se parezca mucho a hacer esa profesión en realidad», explica Víctor de Vega.

En definitiva, su proyecto más importante es el simulador de soldadura, con el que, a través de una máscara, el trabajador o el alumno ve una simulación como si estuviese soldando realmente. Afirma el responsable de Seabery que soldador «es una profesión complicada» y es costosa para practicar, por lo que este simulador «permite repetir todas las veces que quieras y medimos el ejercicio que se hace, con la simplicidad y sin la complejidad que supone hacerlo en la vida real» pues tiene peligro, contamina y se crean piezas que no valen para nada. «Por eso, hacerlo simuladamente tiene muchas ventajas», similar al simulador de vuelo.

Víctor de Vega señala que ahora tienen en perspectiva otro proyecto con robots y otro con pintura industrial, que «pronto estarán en el mercado». Seabery proporciona esta tecnología tanto al mundo educativo, para ciclos de FP de soldadura, como para clientes industriales.