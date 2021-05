Sobre todo quienes hayan tenido que acudir al Registro Civil para obtener la documentación necesaria para casarse por lo civil, apreciarán las ventajas que tiene esta noticia. Los notarios podían oficiar ceremonias civiles desde el mes de julio del año 2015, cuando entró en vigor la ley de Jurisdicción Voluntaria que permitió a los notarios y a los secretarios judiciales la tramitación de bodas y divorcios. Solo en el primer año de vida de la ley, unas 2.300 parejas pasaron por las notarías españolas para contraer matrimonio y más de 4.600 para divorciarse (de ellas 69 y 52, respectivamente fueron parejas cordobesas). La novedad es que desde esta semana las 3.000 notarías que hay en toda España pueden tramitar el expediente matrimonial completo previo a dicho enlace.

De este modo, las bodas civiles ante notario se agilizarán tremendamente, ya que hasta ahora los contrayentes que elegían al notario como testigo de su enlace, debían tramitar el expediente de manera previa en el Registro Civil, que sobre todo desde la pandemia acumula un retraso importante.

La medida, que entró en vigor el 30 de abril, permitirá ahorrar mucho tiempo y desplazamientos, ya que las parejas que así lo deseen podrán acudir a su notaría habitual y los profesionales de la misma podrán realizar todos los trámites directamente, incluido el preceptivo antes del casamiento, sin tener que pasar por el Registro Civil. De este modo, actualmente los notarios tramitan el expediente matrimonial, celebran la ceremonia y divorcian matrimonios siempre que sea de mutuo acuerdo y no tengan hijos.

Requisitos y trámites

El notario Rafael Díaz-Vieito explica que los fedatarios tienen la obligación de comprobar que las personas que quieren contraer matrimonio cumplen todos los requisitos: «Ser mayores de edad, no ser parientes colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, que no estén casados y que estén más o menos en su sano juicio». El notario, además, deberá determinar que no es una boda por conveniencia con finalidades fraudulentas como la obtención de la nacionalidad, el permiso de trabajo o pensiones públicas. Por otro lado, los notarios dejarán consignada la vecindad civil de los contrayentes, así como el régimen económico matrimonial que regirá el matrimonio. Una vez obtenido el expediente, la pareja puede casarse en la misma notaría, en un juzgado, un ayuntamiento o celebrar una ceremonia religiosa.

Asimismo, indica que hasta ahora todo el papeleo se tramitaba en el Registro Civil, con el consiguiente mareo de papeles y esperas, pero que a partir de ahora lo único que habría que hacer es acudir a una notaría, que será la encargada de pedir todos los documentos: certificados de nacimiento, divorcio en el caso de no ser la primera nupcia o certificado de defunción, en el caso de los viudos, entre otros.

Díaz-Vieito entiende que el coste aproximado de la boda ante notario será entorno a 200 euros y que las ventajas principales será poder elegir el día y la hora del enlace y, sobre todo, la agilidad del expediente y la comodidad. «Con esta nueva disposición se va a poder a tramitar cualquier boda de manera más ágil», confirma.