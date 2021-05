El grupo municipal de Izquierda Unida ha denunciado el estado de “abandono” en el que se encuentran los mupis turísticos del casco histórico, que es el “fiel reflejo” de la “falta de gestión” en la delegación de Turismo, en opinión del portavoz de la coalición, Pedro García. IU considera que la delegada de Turismo, Isabel Albás, ha tenido meses, en los que desgraciadamente no han podido venir turistas como consecuencia del covid-19, para subsanar esta realidad y, sin embargo, no ha hecho “absolutamente nada por limpiar o sustituir aquellos que han sido víctimas del vandalismo, así como reponer algunos que han sufrido desperfectos”. Y añaden desde IU que, gracias a la “desidia e inoperancia” de la delegada de Turismo, los turistas que se acercan a nuestra ciudad no solo no pueden identificar los puntos de interés en esos mupis sino que, además, se llevan una imagen que no corresponde a la proyectada en los últimos años, donde Córdoba siempre ha tenido una valoración “muy positiva” de los visitantes.

Cabe recordar que en el anterior mandato llevamos a cabo el proyecto Andando Córdoba, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades y por valor de 128.000 euros, que incluía el estudio, documentación y diseño de 200 hitos de interés turístico, distribuidos en 7 ejes o rutas de interés para pasear por el casco histórico, además de la instalación de 22 mupis.

Caos en la delegación

No obstante, la imagen de “abandono” de los mupis turísticos es un ejemplo más del “caos y la falta de gestión” en la delegación de Turismo, donde a pesar de cuadriplicar el número de asesores son “incapaces” de cuidar a los empresarios del sector, al no resolver la convocatoria de subvenciones de 2020, de continuar proyectos como Regina o de restablecer productos turísticos “esenciales” para la ciudad como el espectáculo Nocturno del Alcázar, tras dos años cerrado, o el Festival de las Callejas. Tras estos “despropósitos”, en IU nos preguntamos qué hace falta para que el alcalde tome cartas en el asunto y retire las competencias que en su día delegó en la señora Albás, que ha convertido la gestión turística de la ciudad en “un barco a la deriva, donde sólo pierde la ciudad y el tejido económico y empresarial que depende de este sector”