Desde ayer, las rejas de Manuel Soro Tinte 3 pueden presumir de un triple triunfo: ha ganado el certamen de Rejas y Balcones del 2021, como informó el Ayuntamiento; es el más premiado de los últimos años y con cinco primeros premios consecutivos, todo ello tras «un trabajo que no está pagado, pero que disfrutamos, muchísimo los dos», decía Teresa Castillo junto a Marcelino Calzado.

Pero, tercero y lo más importante: Marcelino y Teresa son los ganadores de uno de los pocos concursos populares que no se han visto suspendidos en Europa Occidental por la pandemia ni en el 2020 y ni en el 2021. Por supuesto, es algo que no extraña por el particular formato del certamen, ya que a fin de cuentas los espectadores pueden guardar todas las medidas sanitarias que se requieran para admirar la obra desde la calle… pero que no le quita ni un ápice de méritos a los participantes en ambas ediciones, al logro de obtener un premio en los mismos y a la esperanza que ha supuesto este certamen en momentos tan duros para Córdoba.

También hay que dar cuenta y felicitar (cómo no) a los que han acompañado en el palmarés de la edición del 2021 a Manuel Soro Tinte 3, que obtiene un premio dotado con 900 euros. Así, en segundo lugar ha quedado el balcón de Julio Romero de Torres 9, con 750 euros; el tercer premio ha sido para el balcón de Fernán Pérez de Oliva 2 (600 euros), el cuarto para Terrones 8 (400 euros) y los premios quinto y sexto han correspondido a San Basilio 17 (300) y Hermanos López Diéguez 11 (200 euros).

Hay que recordar que este certamen, desde que se recuperó en 1996, se celebra coincidiendo con el Concurso de Patios, también del 3 y el 16 de mayo, con un total de 26 aspirantes y según modalidades por el tamaño de las instalaciones. Al respecto, en las mayores participan este año (y aún pueden admirarse hasta el 16 de mayo) Cidros 2, Cidros 4, Cidros 7, Fernán Pérez Oliva 2, Hermanos López Diéguez 11, Julio Romero de Torres 9, Maese Luis 22, Manuel Soro Tinte 3, dos de las tres instalaciones de Martín de Roa 2, Rey Heredia 13, San Basilio 17, San Juan de Palomares 8 y Terrones 8.

En la categoría de instalaciones medianas, los participantes son Hermanos López Diéguez 13, La Palma 3, María de Roa 2, Pastora 2, Pastora 8, Pedro Fernández 6, plaza Conde Priego 3, Postrera 3, Postrera 5, Puerta de Almodóvar 7, Realejo 8 y San Basilio 20. Además, el número 25 de María Auxiliadora aparece como admitido, pero fuera de concurso por pertenecer al restaurante Sociedad Plateros, mientras que nadie se ha inscrito en la categoría de rejas y balcones pequeños.

Por cierto, y ya que estamos en el Concurso del Centenario de los Patios, que siempre ha venido eclipsando al de Rejas y Balcones, hay que decir que este año han tenido mala suerte en general los que compiten simultáneamente en ambos certámenes. Solo San Basilio 17, con patio también en concurso, está entre los premiados en Rejas y Balcones, aunque ahí están esos trabajos que hay que admirar de La Palma 3, Maese Luis 22, Martín de Roa 2, Pastora 2, Pedro Fernández 6, San Basilio 20 y San Juan de Palomares 8.

Y ya hablando de los dos concursos a la vez, y una vez citados todos los participantes del Concurso de Rejas que hasta el 16 de mayo dan vida, color y esperanza a cualquier paseo por Córdoba, cabe recordarle un mérito más a este otro certamen que pocas veces se tiene en cuenta: es aún más antiguo que el de los Patios. Efectivamente, su centenario ya se celebró en el 2019, quizá sin mucha pompa y boato porque, incluso antes de la pandemia, se andaba preparando los actos de los cien años del Concurso de Patios que siempre ha eclipsado al de Rejas y Balcones.

En todo caso, ahí estuvo aquella decisión del alcalde Francisco Fernández de Mesa cuando incluyó en el programa de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de 1919 el concurso de Escaparates y Balcones Adornados. Y otra curiosidad: si el Concurso de Patios comenzó con pocos participantes (solo tres) en 1921, con más mala pata arrancó el certamen de Balcones Adornados, ya que nadie se inscribió en 1919 a pesar de que los premios oscilaban, nada menos, que entre las 15 y 75 pesetas… ¡Una pasta para la época como para llenar de gitanillas calles enteras!

El concurso de Rejas y Balcones, en diferentes formatos y muchas veces ligado al programa de Feria, se retomaría en 1945, para volver a perderse entre 1953 y 1957, retomarse con fuerza entre 1958 y 1980 y, tras otro periodo de ausencia, volver desde 1996 hasta nuestros días. Un último periodo en donde, como se ha dicho, Manuel Soro Tinte 3 se está consolidando como el campeón a batir.