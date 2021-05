El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (Fepc) ha presentado en el restaurante Puerta Sevilla el programa de actos de la segunda edición de la Feria #Expomarcamujer, que tendrá lugar el próximo 5 de junio en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Esta cita, que se celebra desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche, reúne un gran número de actividades de forma continua, como reuniones be to be, speed networking, talleres, masterclass, mercadillos, conciertos, catas dirigidas, degustaciones, etcétera. Está patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Ingema, y colabora la Diputación de Córdoba, además de varias empresas y colectivos.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, asistió a esta presentación y dijo que “durante esta pandemia la mujer es uno de los colectivos que más la están sufriendo, pero sin embargo, en Córdoba, gracias a Fepc, se está dando el callo, están en la calle, están trabajando y mostrando la visibilidad que necesitamos”. También mostró su apoyo, “ya que vamos a disfrutar al aire libre, con total seguridad y las mejores profesionales que tiene Córdoba”.

Por su parte, Cintia Bustos, presidenta del Ingema y delegada de Juventud en el Ayuntamiento de Córdoba, destacó que “el Real Jardín Botánico acoge un evento empresarial que representa a la mujer cordobesa y es un auténtico placer poder darle apertura a las instalaciones del Botánico con todas las medidas de seguridad y en un espacio idílico”.

Por último, Inmaculada Pérez Figueroa, presidenta del Fepc, recordó que “esta feria se tuvo que suspender en marzo del pasado año debido al covid-19 y volvemos con muchas ganas, ya que las autónomas buscamos la solución a la situación que estamos viviendo”. Resaltó que el Botánico “es el mejor lugar de Andalucía para este evento”. Añadió que “en marzo del pasado año éramos 80 y ahora somos 90 empresas las que van a estar allí con más de 50 actividades para todos los públicos”. Espera que ese día sea un “símbolo de despegue”.