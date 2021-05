La Junta de Andalucía decretará este domingo 9 de mayo, una vez decaiga el estado de alarma, el cierre de los municipios con más de 1.000 casos por cien mil habitantes, a la espera de resolución judicial. El vicepresidente del Gobierno de Andalucía, Juan Marín, ha estado esta mañana en Córdoba con motivo del Centenario del Concurso de Patios y ha informado de la intención del Ejecutivo andaluz de establecer el cierre perimetral de los municipios de más de 5.000 habitantes con tasa superior a 1.000 a partir del domingo al mismo tiempo que se solicita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifique la medida. "Nosotros decretaremos el cierre perimetral en estos casos, pero si el juez decide 48 horas después que no, habrá que abrirlo", ha señalado. De esta forma, las localidades que se encuentren en esta situación deberán continuarán cerradas el domingo cautelarmente mientras el TSJA se pronuncia. De momento, aún no se ha elevado esta propuesta al TSJA porque el estado de alarma sigue vigente, ha precisado.

En esa situación se encuentran actualmente en Córdoba Castro del Río, con más de 5.000 habitantes, y Conquista, que tiene menos población y por tanto deberá realizarse un estudio del caso por parte del comité provincial de alertas, según anunció ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Lo que no se ha determinado aún es el periodo por el que se mantendrá el cierre, si bien Marín ha asegurado que tanto el comité de expertos como los comités provinciales se seguirán reuniendo semanalmente para conocer la evolución de los casos.

Juan Marín se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central, al que ha afea que no haya atendiendo el requerimiento de las comunidades autónomas y sus presidentes de comunidades para llevar a cabo una modificación legislativa para que a partir del 9 de mayo "hubiera un solo criterio a la hora de aplicar las medidas". Según el vicepresidente de la Junta, "eso no ha sido posible porque el señor Sánchez no se ha ocupado de eso, quizás porque estaba más ocupado de las elecciones de Cataluña o de las de Madrid, lo que ha provocado una situación de indefensión en muchos casos porque será un juez quien decida en lugar de aplicar un criterio sanitario". En su opinión, "para controlar la pandemia habría que seguir el criterio de los sanitarios que son quienes nos han sacado de estas tres olas y media en las que han muerto más de 10.000 andaluces".

Esto supone, ha insistido, que "un juez decidirá al respecto con criterios jurídicos y no sanitarios" por lo que habrá "no solo 17 criterios diferentes en función de las medidas que se vayan a aplicar en cada comunidad sino un criterio distinto en función del juez que decida".