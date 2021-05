La delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha insistido este viernes, en declaraciones a este periódico, que el exceso de solicitudes en un centro escolar no implica crear o mantener una unidad, en principio, sino que los niños que no puedan entrar se derivarán a otros colegios de la zona, «como siempre se ha hecho».

Troncoso respondía así a las protestas de los colegios Al-Ándalus y Hernán Ruiz, que incluso han acudido al Defensor del Pueblo andaluz porque la Delegación pretende suprimirles líneas de Infantil y Primaria cuando tienen más demanda que plazas. La delegada afirma que «tenemos que buscar un equilibrio. No podemos dar más unidades atendiendo al número de solicitudes porque entonces vaciaríamos algunos centros y llenaríamos otros».

La delegada ha señalado que en el caso del colegio Al-Ándalus, ha recibido 51 solicitudes para Infantil de 3 años, cuando tiene 50 plazas, de las que 5 son para alumnos de Trassierra. Solo le sobra una, que “puede entrar en cualquiera de los centros subsidiarios que ha pedido, pues hay 165 vacantes en la zona del Zoco-Ciudad Jardín”.

Respecto al CEIP Hernán Ruiz, apunta, ha tenido 24 solicitudes para 25 vacantes en Infantil. No obstante, este centro se queja por la supresión de una línea de primero de Primaria.

La delegada explica que cuando se habla de una previsión de unidades de partida en el inicio del proceso de escolarización, que no termina hasta septiembre, se tienen en cuenta criterios objetivos, técnicos, como los flujos de población, los distintos nacimientos que se hayan producido, etc. Pero además, “a la hora de establecer unidades determinadas en un centro no podemos basarnos en número de solicitudes, sino en cómo realmente se vaya a materializar en la matriculación”.

Troncoso dice que “no se pone en duda el trabajo de los centros por conseguir que tengan alumnado, pero no podemos vaciar algunos para que se llenen otros porque si no no es equitativo, como siempre se ha hecho”.

La Delegación insiste, de hecho, en la cantidad de plazas vacantes que se van a quedar en la mayoría de los centros cordobeses, unas 3.000 en total, y en que las ratios (número de alumnos por clase) están muy por debajo de lo legislado en todas las zonas de la capital.

Córdoba se sitúa por debajo incluso de la media andaluza en cuanto a ratios, con 18,7 alumnos por aula en Educación Infantil, frente a los 20,85 que hay en la región; 19,9 en Primaria, dos alumnos menos que la media andaluza en este nivel; 25,6, en ESO y 28,7 en Bachillerato, descendiendo en estos niveles la cifra en un alumno.

Calendario de escolarización

Una vez publicados en los centros las solicitudes admitidas y no admitidas, el próximo lunes 10 de mayo se celebrará el sorteo público para resolver las situaciones de empate que subsistan tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión, al que se refiere el artículo 30 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

Posteriormente, el 11 de mayo, se publicarán las resoluciones de admisión y el 21 de mayo de 2021 se publicará la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario.