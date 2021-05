El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado este jueves en el Parlamento andaluz que "se han iniciado los trámites" para la vacunación paulatina de los cuidadores no profesionales de grandes dependientes de Andalucía, toda vez que ha expuesto que se hará "siguiendo la estimación inicial de unos 60.000".

Así ha respondido a la pregunta planteada en comisión por el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía sobre la vacunación covid a cuidadoras no profesionales, para recordar que los criterios y prioridades de los grupos de vacunación son los establecidos por la estrategia publicada por el Ministerio de Sanidad, "un documento vivo que se va actualizando según van llegando nuevas vacunas".

Ha manifestado que en el documento actualizado de esta estrategia se describe cada grupo de población según orden de prioridad en función de su vulnerabilidad o grupo de trabajo, y "en este no aparecen como prioritarios personas que se dedican a tareas de cuidadores no profesionales".

No obstante, esta Consejería, "siguiendo la sensibilidad oportuna y dado el momento de vacunación en el que estamos ha iniciado los trámites para la vacunación paulatina de los cuidadores no profesionales de Andalucía", ha destacado el titular de Salud, que ha añadido que "gracias a la velocidad de vacunación en Andalucía no podemos parar el ritmo y seguimos vacunando a nuevos grupos, en coherencia con la estrategia del Ministerio, y vamos intercalando a otros como el grupo de cuidadores no profesionales".

"En estos días se ha iniciado la vacunación siguiendo la estimación inicial de unos 60.000 cuidadores no profesionales", ha agregado, y ha explicado que su departamento ha pedido ayuda a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación porque "es complicado hacer las listas, ya que son cuidadores que no están inscritos a ninguna empresa y es complicado saber cuántos son y a quiénes se va a priorizar".

En este sentido, Aguirre ha apuntado que otras comunidades como Castilla y León también han iniciado la vacunación de este grupo "aunque no venga en el protocolo del Ministerio". "Podemos hacerlo porque llevamos más de tres millones de dosis administradas y vamos muy bien en la comparativa con otras regiones en velocidad y no significa que vayamos a postergar ninguno de los grupos", ha manifestado.

Ha resaltado que se ha logrado "un importante porcentaje de población vacunada respecto a los mayores de 60 años, uno de cada cuatro, y por eso podemos meter a este grupo y a otros como estibadores o técnicos de puerto".

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha mostrado su alegría por que se comience a vacunar a cuidadoras no profesionales, un extremo que considera "urgente" porque "si el cuidador de un gran dependiente, grupo ya vacunado, enferma de covid quién va a cuidarlo". Pero, ha añadido, "este colectivo necesita saber cuándo se va a iniciar la vacunación de estas cuidadoras y cómo se procederá a la vacunación efectiva del mismo".