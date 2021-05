La asociación de hosteleros de Córdoba (Hostecor) celebró este jueves la ampliación de horarios y aforos anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, según su presidente, Fran de la Torre. A partir del domingo y hasta el 31 de mayo, bares y restaurantes podrán abrir sus puertas hasta la medianoche y ampliar a 8 las mesas de interior y a 10 las de exterior. De la Torre agradeció que la Junta de Andalucía, «a diferencia de ocasiones anteriores» haya asumido esta vez «prácticamente todas las demandas del sector» y valoró positivamente que después de muchos meses de restricciones, los negocios vayan a tener «un respiro». Pese a todo, recordó que «la temporada está perdida, ya que estamos en mayo y aparte de los patios, todas las fiestas están suspendidas y no esperamos que la cosa remonte hasta septiembre por lo menos, ya que en Córdoba el verano no es un periodo de mucho turismo».

En su opinión, «este avance progresivo hacia la normalidad es lo que todos deseamos», por lo que llamó insistentemente a «la prudencia y la responsabilidad para que no se produzcan retrocesos y el plan de desescalada pueda seguir avanzando». En ese sentido, recordó la importancia de cumplir las normas que han permitido controlar los contagios como el uso constante de la mascarilla y las distancias de seguridad. «Si los contagios empiezan a subir de nuevo, habría que dar pasos atrás y no queremos eso, por lo que no hay que dejarse llevar por la euforia y ser muy prudentes en este momento», insistió.

Discotecas: "Estudiaremos si es rentable abrir hasta las 2 de la mañana"

En relación con la apertura de las discotecas tras más de un año cerradas por decreto, Rubén Rivero, del grupo Góngora y representante del colectivo en Hostecor, dijo que este viernes se reunirán para estudiar si es rentable la apertura solo hasta las 2 de la madrugada. Según Rivero, «si los bares pueden abrir hasta las doce de la noche, es muy complicado que vayamos a tener clientes porque hay muy poco margen». Antes de la pandemia, recordó, «la gente solía llegar a las discotecas a partir de las dos de la mañana, así que no sabemos si habrá público y si con un horario tan reducido será rentable volver a abrir».

En cuanto a la situación económica del sector, Rubén Rivero recordó que muchos bares de copas de Córdoba que han cerrado en estos 14 meses «no volverán a abrir más» y el resto tendrá que valorar qué hacer teniendo en cuenta que «todas las discotecas de la ciudad son espacios cerrados y no sabemos si la gente estará dispuesta a venir». Según las medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, estas medidas se prolongarán hasta el 31 de mayo y a partir del 1 de junio se espera volver a flexibilizar los horarios, confiando en que el volumen de personas vacunadas con al menos una dosis alcance al 70% de la población.

Agencias de viajes: "Es un hito importante que la movilidad vuelva a ser plena"

Por su parte, el presidente de la asociación de agencias de viaje de Córdoba, Antonio Caño, se sumó a la valoración positiva de Hostecor. «Después de 15 meses sufriendo los confinamientos, retomar la movilidad nos parece un avance», comentó, insistiendo también en la importancia de hacer un esfuerzo colectivo de responsabilidad «para no volver atrás». También consideró que las nuevas medidas supondrán «una apertura importante» respecto a la situación actual lo que «hará posible que podamos volver a vender la organización de eventos en Córdoba». Para las agencias de viajes, «es un hito importante que la movilidad vuelva a ser plena para dar servicio a nuestros clientes», sentenció.

Asociación Judería: "De momento, no hemos notado cambios entre semana"

Por último la Asociación Judería, que preside Laura Roda, cree que el fin de las restricciones supondrá un paso importante para los negocios de la Judería que decidieron volver a abrir tras muchos meses cerrados a raíz de la reapertura de la movilidad entre provincias. «De momento, solo hemos notado un cambio los fines de semana», explicó Roda, «entre semana, no se ha notado nada porque hay muy poca afluencia y los comercios y negocios de hostelería de la zona están teniendo cajas horribles». A partir del próximo lunes, no solo podrán venir a Córdoba andaluces sino personas de toda España, lo que supone para ellos una esperanza de que el turismo se reactive en la zona en el mes de mayo antes de que empiece el verano.

Comercio Córdoba: "Valoramos que sigamos dando pasos hacia la normalidad"

Por su parte, Comercio Córdoba valoró positivamente "que sigamos dando pasos hacia la normalidad , algo sin duda alguna muy positivo para un sector vital para la economía y el empleo de Andalucía y que se encuentra al límite de su capacidad de aguante". En un breve comunicado, insistieron en su demanda al gobierno andaluz de que "se siente con el sector para diseñar un plan de futuro ya que al comercio le va costar mucho más que a otros sectores recuperarse y volver a niveles previos a la crisis provocada por él covid-19 ya que venía de años muy complicados". También confiaron en que "la vacunación siga incrementando el ritmo ya que es la mayor garantía para recuperar la normalidad sanitaria y económica".