El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha presentado su Memoria de actividad asistencial y solidaria correspondiente a 2020, donde se aprecia cómo se han dejado notar los efectos de la pandemia de coronavirus, tanto a nivel sanitario como social.

Según informa el hospital en una nota de prensa, el Área de Desarrollo Solidario experimentó un incremento de un 34,8 por ciento en el número de familias atendidas en los diferentes programas con los que cuenta la Obra Social ‘Hermano Bonifacio’.

Así, se pasó de 773 familias atendidas en 2019, a las 1.042 de 2020 en todos los programas de ayuda social que tiene la Orden en Córdoba: garantía alimentaria; el programa de apoyo a la infancia ‘Los menores, los primeros’; el programa de urgencia social para situaciones de pérdida de vivienda o pago de recibos de suministros básicos y los programas de asesoramiento legal gratuito y asesoramiento laboral.

Para el Superior del centro de la Orden Hospitalaria, Isidoro de Santiago, estos datos muestran “el enorme esfuerzo que hemos tenido que hacer para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad y paliar así los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria”.

En este sentido, el Hermano Isidoro de Santiago agradece el apoyo recibido tanto por las instituciones públicas, como por las empresas y personas anónimas que han mostrado su solidaridad en estos tiempos difíciles.

El doble de hospitalizaciones médicas que en 2019

En el ámbito asistencial, los efectos del covid-19 también se dejaron notar el pasado año, con un esfuerzo extra de los profesionales que se traduce en datos como el notable incremento de las hospitalizaciones médicas que se multiplicaron por dos en 2020, registrando 21.894 frente a las 10.052 de 2019. Los ingresos en UCI también tuvieron una subida del 13,5 por ciento en 2020, con 672 pacientes críticos.

El número de consultas externas (136.631) también fue superior al de 2019 en un 10,7 por ciento, de esto cabe destacar que el 3 por ciento se realizó vía telemática, por teléfono o vídeo conferencia debido a las restricciones sanitarias. De igual modo, el número de nacimientos registrado continúa en ascenso y en 2020 fue de 1.045, casi un 4 por ciento más que en 2019.

Humanización de los cuidados

La humanización de los cuidados también tuvo especial relevancia en un año marcado por la pandemia. De hecho, se editó la Guía de Buenas Prácticas en Humanización, con una mención a las pautas de atención a los pacientes con COVID, y se creó la Unidad de Acompañamiento al Duelo, que atendió a 86 familias, y que resultó una herramienta fundamental para mantener una información más estrecha y humanizada de los familiares de pacientes con coronavirus y en situación de aislamiento.

No en vano, la trayectoria de humanización del centro de la Orden Hospitalaria se vio refrendada en 2020 con varios reconocimientos como el Premio TEVA España ‘Humanizando la Sanidad’ al proyecto ‘Paseos que curan’m o la nominación como finalistas a los premios Best in Class de Gaceta Médica y los de la Fundación Hospital Optimista.

Apuesta por la calidad

Por otra parte, el Hospital San Juan de Dios mantuvo durante 2020 su compromiso con ofrecer una atención segura y cálida al paciente, y de calidad, informa el propio hospital en su nota de prensa. El centro consiguió la acreditación Quality Healthcare (QH) de la Fundación IDIS que reconoce la excelencia en calidad asistencial; así como la certificación en la Fase 1 de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) promovida por Unicef.

Además, el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) logró la certificación de calidad óptima de la ACSA y se implantó un Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental basado en la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, que permite una mejora continua de la asistencia sanitaria y del desempeño ambiental.

Durante 2021 el Hospital continúa con su apuesta por garantizar la seguridad del paciente con protocolos específicos ante el coronavirus y apostando por la formación de sus profesionales con el objetivo de seguir mejorando en sus servicios y atención al paciente.