El AMPA y la comunidad educativa del CEIP Al-Ándalus de la capital cordobesa ha mostrado su "indignación y asombro" ante las declaraciones del pasado 29 de abril de la delegada de Educación de Córdoba, "que no incluyó a nuestro colegio entre los que había tenido demanda por encima de la oferta, pues se ofertaban 45 plazas y se han recibido 51 solicitudes".

En una nota, el AMPA asegura que "tenemos más solicitudes que el año anterior (cuando sí se mantuvieron tres líneas), hay demanda por encima de la oferta y, aun así, nos cierran una clase. Este hecho, sin precedentes en la historia del CEIP Al-Ándalus, implica que a partir del curso que viene nuestro centro pasará a tener solo dos líneas por curso, por lo que el nuevo barrio de Poniente, en expansión, perderá 25 plazas públicas de escolarización y su profesorado correspondiente, así como los recursos materiales que le corresponden".

Ante todo ello, han solicitado amparo al Defensor del Pueblo Andaluz y "nuestro expediente ya se encuentra en trámite".

Señalan que es el único centro bilingüe alemán de la capital y, pese a que la Delegación de Educación considera que “la formación en lenguas extranjeras es objetivo prioritario de atención de la política educativa de la Consejería de Educación”, la comunidad educativa del colegio "se muestra perpleja ante esta noticia cuando se ha eliminado una línea en nuestro centro".

Aulas masificadas en plena pandemia

Explican en su nota que eEl 21 de abril la delegada de Educación indicó que “durante estos meses se estudia y gestiona de forma exhaustiva la situación de cada uno de los centros, atendiendo a las solicitudes y a las posibles variaciones de alumnado”.

Sin embargo, considera que "su delegación es consciente de las variaciones de nuestro alumnado y no las está teniendo en cuenta en dicha planificación. Es conocido que somos centro de referencia para el alumnado de la zona de Sta. María de Trassierra y que este alumnado debe ser admitido en cualquier momento del curso. A consecuencia de ello, todos los años se incrementa el alumnado durante el curso. Dejando dos aulas masificadas, es un hecho que en dicho nivel exista una sobrerratio en cursos venideros. En situaciones normales, ya es difícil atender las necesidades individuales de nuestro alumnado en aulas tan masificadas, más, si cabe, en tiempos de pandemia.

No nos dejan recibir “rebotes” de otros centros para crear el tercer aula

La comunidad educativa del CEIP Al-Ándalus le ruega a delegada de Educación que "mantenga la tercera unidad de tres años, una tercera unidad que no supone un gasto extra, sino el mantenimiento de un gasto existente, porque pensamos que solo en una situación de normalidad se podrá tomar una decisión de este calibre, tomando como base criterios consolidados y no meramente circunstanciales o temporales. Así como tenga en cuenta la decisión de elección de centro de las familias que lo han escogido como primera opción o subsidiario. Sobran en la zona más de una treintena de alumnos/as, muchos de ellas han elegido nuestro centro entre sus opciones. Le pedimos permita su reubicación en nuestro centro el 11 de mayo no eliminando la tercera unidad".