Una expresidenta de la asociación de empresarias de Córdoba ha denunciado al marido de la diseñadora Juana Martín por agredirla con "insultos y amenazas" y escupirle la semana pasada, días antes de comparecer en el juicio por las ayudas que la modista recibió de Invercaria.

Así se lo ha explicado María Fernández Pino al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, ante el que ha comparecido este miércoles como testigo durante la quinta sesión de la vista oral contra la diseñadora y tres antiguos responsables de Invercaria, sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Martín y el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por prevaricación y malversación, así como seis años y medio para el exdirector del departamento de Promoción Cristóbal Cantos y el exdirector financiero Antonio Nieto.

Fernández Pino, que presidió la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba entre el 2003 y el 2007, ha señalado que en el 2015 se presentó voluntariamente ante la Policía para aportar documentación que la modista había dejado en su casa porque ya entonces "su pareja o su marido" la "esperaba en la puerta" de su domicilio, como volvió a hacer "el pasado viernes". "Me agredió con insultos y amenazas. El viernes incluso me escupió en la cara", ha detallado la empresaria y también vecina de la modista. De hecho, ya ha interpuesto la correspondiente denuncia, como hizo con motivo del primer incidente, aunque entonces fue archivada, según han informado fuentes del caso a Efe.

La testigo también ha explicado que fue ella la que facilitó el vínculo entre Juana Martín y la Junta tras presentarse en el 2005 a la consejera de Cultura, Rosa Torres, durante la Pasarela Cibeles. Más tarde colaboró con el proyecto conjunto de Invercaria y la diseñadora, "sin recibir ninguna remuneración", hasta que lo abandonó un año después. "En septiembre del 2006 me quité de en medio y ya no quise saber ni oír nada. Me espanta", ha asegurado.

A preguntas de la abogada de la acusada, Fernández Pino también ha reconocido que Juana Martín se querelló contra ella por injurias y calumnias en las redes sociales y que fue condenada por un juzgado de lo Penal sólo por las injurias, aunque ha aclarado que después fue absuelta por la Audiencia Provincial de Córdoba. Pese a ello, ha matizado que no tiene "ningún interés" en la procesada y que es esta quien siente "enemistad" hacia ella.

En cuanto a las ayudas de Invercaria, la testigo ha recalcado que sólo tuvo conocimiento del primer préstamo que Pérez-Sauquillo autorizó a favor de Juana Martín en enero del 2006 por un importe de 120.000 euros cuyo fin, ha dicho, era sufragar los gastos de la participación en la Pasarela Cibeles de ese año.

Respecto a los casi 900.000 euros que fue recibiendo en los años siguientes, el préstamo personal de 50.000 euros concedido en julio de 2006 o la constitución de las sociedades Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía, Fernández Pino ha afirmado que no sabe "absolutamente nada", sólo que la diseñadora iba a aportar "su nombre y su marca", pero "no dinero".

También ha comparecido como testigo la ex consejera delegada de Invercaria Laura Gómiz, quien ha explicado que no participó en la toma de decisiones sobre los préstamos a Juana Martín. Además, ha recalcado que el Plan Director de la sociedad pública "no era un documento esencial", entre otras razones porque "no establecía los procedimientos" para conceder las ayudas.