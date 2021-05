UGT Córdoba se ha concentrado la mañana de este martes frente a la Delegación de la Consejería de Salud en Córdoba para volver a exigir la vacunación contra el coronavirus de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación "conforme marcan los protocolos sociosanitarios".

Según el sindicato, "nos hemos dirigido a la Delegación Territorial de Salud que es la competente en materia de vacunación, sin que estas demandas y las de los trabajadores de los centros de protección de menores, de participación activa y trabajadoras del servicio de dependencia, teniendo en cuenta el riesgo que conlleva, se hayan tenido en cuenta".

"Es incomprensible la falta de respeto y responsabilidad que se observa hacia estos colectivos, sin tener en consideración además las condiciones en que han prestado sus servicios durante todo el periodo de la pandemia con la máxima diligencia y responsabilidad. No se trata ya de poner en valor ese trabajo, sino de no menospreciarlo como hasta ahora y que, de una vez por todas, se proceda a cumplir con la obligación de vacunarles, como servicio sociosanitario y servicios esenciales que son, conforme a Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se modifica la orden 15 de marzo de 2020 en la que se declaran los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía", ha exigido el sindicato.

UGT ha criticado, en este sentido, que "estos colectivos aún no están vacunados sorprendentemente, mientras que sí se han vacunado a otros colectivos que están clasificados con menor prioridad". Con ello se han referido, por ejemplo, a los educadores de los centros de protección de menores, que no están vacunados, pero sí lo están sus homólogos de la Delegación de Educación, cuando además, han apostillado, "los educadores de menores desarrollan sus funciones en las instalaciones donde los niños y adolescentes residen y conviven, dándose situaciones en algunos casos complicadas y conflictivas".

"Tampoco entendemos que no se haya comenzado a vacunar al personal que presta sus servicios en los centros de participación activa (donde hay un volumen muy grande de usuarios mayores y de mayor riesgo) o el personal del servicio de dependencia que acude a los domicilios de nuestros mayores y, en cambio se haya procedido a la merecida vacunación del personal de ayuda a domicilio desde hace tiempo", han añadido.

El sindicato ha incidido en que esta petición se ha hecho en numerosas ocasiones, sin que haya llegado, y esto ha supuesto, ha asegurado, "lamentar positivos en distintos centros" o "cerrar con el consiguiente riesgo que se provoca tanto al personal que trabaja en estos centros como para los usuarios de los mismos con especial vulnerabilidad".

Desde UGT han dicho que no descartan "otras más drásticas aún si no nos dan una respuesta positiva y una fecha certera de cuándo se va a producir la vacunación".

Según el plan de vacunación de Andalucía se están inoculando 500.000 dosis por semana, "y no alcanzamos a comprender y así lo denunciamos, que colectivos catalogados en el grupo tres en prioridad de vacunación aún no lo estén cuando en Córdoba no supone si no unos 300 servidores públicos: medio centenar de valoradoras y PIA, unos 80 profesionales de los centros de participación activa y unos 200 empleados públicos aproximadamente de los centros de protección de menores".