Dulcenombre vive en un piso de alquiler de AVRA en Las Margaritas desde hace siete años. Madre de dos hijos, su marido se quedó en paro hace tres años después de otros 13 trabajando en una fábrica de pescado que cerró. «Llevo tres años sin pagar el alquiler porque no tenemos ingresos, solo lo que gano limpiando escaleras a 10 euros y ahora 100 euros del ingreso mínimo vital», explica. Antes de eso, estuvo un tiempo cobrando la renta mínima de inserción social de la Junta de Andalucía. «Eran 430 euros y entre eso y lo que iba sacando tirábamos, pero ya no lo cobro y la situación con el covid ha empeorado, ya no hay trabajo para nadie». Según relata, el alquiler son 50 euros, «pero cuando reúnes al mes tan poco dinero, entre comer y pagar el alquiler...». Ha perdido la cuenta de lo que debe, pero supone que más de 1.500 euros después de 3 años. Según relata, cuando le dieron el piso «estaba destrozado y vacío, me vine con mis hijos y dos colchones y luego me arreglaron las persianas y poco más». Cuando se rompe algo, se las apaña como puede porque «no tengo seguro, como la mayoría, porque si no puedo pagar el alquiler, menos el seguro». Desde que se quedó en paro, su marido busca chatarra y ayuda a descargar camiones para un amigo. Ella se ha apuntado a Cruz Roja «para hacer el curso de ayuda a domicilio, necesito un trabajo y tengo experiencia cuidando mayores, mi madre estuvo muchos años enferma y yo me encargué de ella», explica. En cuanto a los Servicios Sociales, «son lo peor, es una barbaridad, ni siquiera te cogen el teléfono», recalca.

«Vivo un infierno»

S.O.R. vive de alquiler en un piso de AVRA en Las Palmeras desde hace cinco años. No tiene trabajo, pero actualmente recibe el subsidio de desempleo que le corresponde por su último trabajo en la hostelería y un complemento del ingreso mínimo vital, unos 500 euros. «Cuando me divorcié, solicité una vivienda en Vimcorsa, pero me llamaron de AVRA», asegura, «y desde que estoy en ese piso, no he dejado de pedir un cambio a otro barrio porque vivo un infierno y no me voy porque no puedo pagar otro alquiler, me han entrado a robar en la casa y he puesto varias denuncias, hay ratas y cucarachas, se me ha caído el techo del cuarto de baño varias veces por las humedades y el seguro que había contratado me dio de baja porque consideraron que había demasiado riesgo», explica. «Vivo asustada, no puedo vivir aquí, no puedo dormir, así que negocié pagar la deuda que acumulo, para que me cambien, y llevo varios meses pagando dos cuotas al mes, pero aún no han hecho nada».

Según la empresa de la Junta AVRA, el año pasado, durante el confinamiento, «su vivienda fue objeto de una visita técnica, constatándose que reunía condiciones adecuadas de habitabilidad y salubridad», pese a lo cual se ha actuado en varias ocasiones para eliminar humedades en techos y baño causadas por el mal uso de los sanitarios de la vivienda superior. Según la Junta, no ha recibido más quejas, aunque S.O.R. aporta el último escrito, sellado el pasado 9 de abril, con fotos de ratas, en el que denuncia las amenazas que recibe de otros vecinos y los reiterados intentos de ocupación de su vivienda que ha sufrido.

AVRA no responde sobre la situación conflictiva de los bloques y señala que «el mantenimiento ordinario de las viviendas corresponde a los propios inquilinos, así como el de las zonas e instalaciones comunes», y que interviene cuando las incidencias «trascienden el mantenimiento». Sobre la situación de S.O.R, confirma que «ha solicitado un cambio a otra vivienda, pero no se puede tramitar porque no cumple con los requisitos», aunque no detalla cuáles son esos requisitos.