El turismo andaluz conquistó Córdoba en el inicio de mayo. Había ayer quien de la marea bulliciosa de visitantes con motivo del primer fin de semana de movilidad entre provincias desde enero hacía una verbena. La verbena del año. Había también quien huía del jaleo en busca del silencio que, entre callejas, descifrase el misterio de Córdoba. Como Antonio y Carmen, una pareja que, mapa en mano, ascendía por la calle Jesús y María alejándose de las zonas desgastadas por las fotografías. Quizás de la mejor forma: «Un poco despistados». Porque ayer caminar por Córdoba era huir constantemente de admirados rincones, de monumentos desempolvados y de siglos recordados en las voces de los guías.

De trenes abarrotados y de discretos coches, a primeras horas de la mañana los turistas fueron derramándose por el centro de la ciudad. En Las Tendillas, los freetour desplegaban paraguas naranjas para esperar a las 50 personas que, según un coordinador, reservaron ayer un paseo guiado. Para los pocos patios privados que había abiertos, según comentaban, la gente era más todavía. Lo que supone cerca de 10 veces más visitantes, explicaban, que el sábado anterior, cuando apenas atendieron a seis.

Del Alcázar a la Mezquita

Entre la plaza cordobesa y el Puente Romano, por donde las cabezas asomaban irremediablemente juntas en flujos interminables, las venas turísticas se dilataron como no lo hacían desde hace tiempo. Y la Mezquita, como el Alcázar, revivió con una frecuencia cardíaca de 150 a 200 turistas cada media hora, según fuentes del monumento. El complejo de los Reyes Cristianos, que agotó las entradas un día antes, recibió a unas 600 personas hasta las 14.30, precisaron fuentes consultadas del espacio. Rafa Redel, guía de la Mezquita-Catedral, no tardó en desaparecer entre los arcos islámicos para explicar la historia tras observar en el Patio de los Naranjos un notable incremento de la afluencia. Pero que, puesta en perspectiva prepandémica, resulta «poquita». Sobre todo, estaba protagonizada por «turismo andaluz, mucho granadino y de Jaén».

Entre azahares no solo confluían dejes y acentos. Idiomas como el inglés o el italiano despuntaban en un torrente regional ante el que era complicado pasar desapercibido. Y es que la movilidad, abierta desde el pasado 29 de abril, solo está permitida entre provincias andaluzas. Si hubo algún visitante extranjero, el presidente de la Asociación Profesional de Guías-Intérpretes de Turismo y Patrimonio (APIT), Luis Álvarez, no lo considera suficiente para hablar de un turismo internacional que, a día de hoy, «sigue muerto». Aun así, cuando bajó ayer por el casco histórico se sorprendió ante «más de lo que esperaba ver». Porque había «vidilla», pero, en lo que se refiere al trabajo, «nada de nada». Y, en lo que resta del 2021, cree que el «turismo de pata negra» está ya «echado a perder».

Con visitantes extranjeros o sin ellos, las máquinas para la venta de entradas no tuvieron respiro en toda la mañana. Si bien, como apuntó Álvarez, hay que tener en cuenta que a los cordobeses no les cuesta nada acceder. A pesar del sorprendente arranque de mayo, el complejo histórico echó el cierre al mediodía. Eso en ningún momento supuso el cese de la actividad en la capital.

Puertas abiertas

Mientras el monumento reposaba de las embestidas turísticas, por falta de costumbre en los últimos tiempos, la hostelería tendió la mano y los manteles. De la Mezquita pasaron a Santos, porque la tortilla se erigía como un monumento por descubrir. Lo primero que hicieron Antonio y Carmen, la pareja sevillana que buscaba la calma de las callejas, fue comerse un trozo. Después de verla en la televisión, la habían incluido en la lista del viaje. Entonces, cuando se acercaban a Las Tendillas, ya habían visto la ribera, el Puente Romano, la Mezquita y la tortilla de Santos. También habían escuchado hablar del Palacio de Viana, que buscaban con el dedo entre los pliegues del mapa. Con la calma del explorador, prosiguieron hacia algún rincón para el deleite, aunque ya iban encantados. «Aquí hay que venir en estas fechas», decía Antonio bajo el sol templado.

Como una consecuencia inevitable, por las esquinas de una resurgida Judería asomaban las terrazas repletas. Y las tiendas brillaban abiertas de par en par en la calle Deanes. Así, era habitual encontrar el acento sevillano entre copas y destellos. No por la cantidad de mesas, sino por la superpoblación de estas, Domingo y Rafi se preguntaban si podrían comer en otro sitio. La pareja, procedente de Dos Hermanas (Sevilla), llegó a Córdoba por la memoria. Por recordar lo «bonita» que es. «Teníamos muchas ganas, la conocíamos, pero yo ni me acordaba ya», contaba Rafi. Y, aunque no pudieron entrar al Alcázar porque había que sacar entrada con antelación, disfrutaban del simple paseo entre las calles cordobesas. «Es muy bonita», apreciaba la sevillana. Los bares abarrotados y las colas infinitas solo eran imprevistos sin importancia para la pareja. Estaban convencidos. «Venimos a andar hasta que nos hartemos».

Decía Rafi que quienes andaban por el centro de Córdoba ayer eran «los que no nos hemos ido a la playa». Hubo gente que eligió pasar el primer fin de semana de mayo en la tierra llana y no en la costa. Lo hizo, por ejemplo, una pareja de motoristas sevillana también, a pesar de tener la atracción del Gran Premio de Motociclismo de Jerez al otro lado. Pero, para «dar un paseo», optaron por el interior antes que por un Cádiz que, en su opinión, iba a estar «muy masificado».

El 1 de mayo no solo fue un receso a las restricciones de la movilidad o un día festivo para celebrar, supuso también una oportunidad para Sergio y Paula, una pareja segoviana que reside, desde hace un año y medio en Sevilla. Sí, de Sevilla. La apertura entre provincias les brindó la ocasión para hacer algo que les imposibilitó la situación sanitaria. «Con todo esto no habíamos podido conocer nada», explicaba Sergio. La mudanza llegó con la pandemia y, durante todo ese tiempo, permanecieron aislados en el territorio provincial. Con los pies ya en el Patio de los Naranjos, el segoviano solo pensó: «Flipante». En su libertad para conocer Andalucía, esta vez fue el turno de Córdoba. Y, para extraer todo el encanto, buscaban los colores de los patios, aunque aún no estuvieran abiertos.

En ese camino, quizás se toparan con las flores de alguna cruz de mayo, como las que rodean a la figura que la calle Góngora ha levantado en mitad del acerado. Pese a que este año se canceló la celebración de las Cruces, la asociación Comerciantes Iluminando Córdoba ha trasladado el festejo, en forma de concurso, a los escaparates de los establecimientos. Cuando uno pasea por la ciudad, puede encontrarse, según Pedro Jiménez -participante y propietario de una tienda de moda masculina en la calle Góngora-, 55 cruces tras los cristales del más de medio centenar de locales participantes. El objetivo, darle vida al comercio.

Buscando el mar

Estos días, en la provincia, unos vienen y otros van. Se marchan hoy quienes llegaron para retomar el casco histórico de la capital, vienen quienes partieron el viernes en búsqueda del mar. Rafael Ferri y su hijo, Rafael, aprovecharon para hallar la arena y los amigos en Málaga capital. Encarni, con su esposo, llega con la tranquilidad de saber que su piso, en Torrox, está bien, tras más de cuatro meses sin visitarlo por las restricciones. «Lo teníamos planeado», contaba mientras miraba las olas. «Nos ha sentado de maravilla, da alegría». Allí, contaba que había coincidido con otros paisanos y que la costa ha ganado en alegría por perder en «soledad». En Navidad -la última vez que habían ido- «estaba todo más triste». Por eso, ya piensa en volver pronto. Lo que sí ha vuelto es mayo a Córdoba y, con este, la movilidad.