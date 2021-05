- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Muchísima, no hay más que pasar por el centro o por la Juderia para darse cuenta del número de locales que hay cerrados, y con ello puestos de trabajo. De ello dependen diversos tipos de proveedores, y afecta a todos, grandes, pequeños y medianos. Me refiero a afectados tanto locales como de fuera.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- La eliminación de impuestos directos como los veladores, la condonación de cuota de autónomos, las ayudas directas para contrataciones y a mantenimiento de empleo, subvenciones para adecuación de locales, digitalización, promoción de nuestros establecimientos mediante ferias, etcétera.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- La digitalización principalmente es un sector que va a la cola en este sentido. Debemos aprender mucho del sector hotelero, en ese aspecto van muy por delante nuestro. Los bares y restaurantes tienen más miedo de pedir un adelanto por reservar una mesa, pero ¿qué pasa cuando el cliente no aparece? Debería cargársele al menos un porcentaje por comensal perdido. Si tú no vas a dormir a tu hotel, pierdes tu dinero, al menos si no cancelas con suficiente antelación. Y por otro lado debería haber más formación , una escuela accesible y capaz de formar profesionales en todos los rangos de la hostelería. La importancia de este sector y la cantidad de establecimientos que hay no están representados en su mayoría con profesionales cualificados. Es muy difícil encontrar gente joven que quiera ser empleado de sala o de cocina. Tenemos unos horarios de trabajo nada atractivos y difíciles de cuadrar con una conciliación familiar. Ahí también habría que buscar una solución, no puede ser que un empleado, por norma, trabaje 6 días a la semana y unas 11/12 horas por servicio. Por desgracia, es más habitual de lo que debería y es algo para lo que se deberían tomar medidas.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- La hostelería es fundamental para todos, trabajadores y consumidores somos gente de bares, es nuestro punto de encuentro, un lugar de celebración, sin nuestros bares y restaurantes todo es más triste.