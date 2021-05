- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- La hostelería es súper importante para la economía, pero no hablo solo de Córdoba y su provincia, sino de toda España. Nuestro sector genera mucho trabajo directo e indirecto, tanto los que tenemos empleados en nuestros negocios como los muchísimos proveedores que viven, en muchos casos, de lo que generamos bares, restaurantes, hoteles y el sector de la hostelería en general. La importancia es capital, sin duda alguna.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Estoy seguro de que el sector es unánime a la hora de responder a esta pregunta. No tengo duda, y desde la experiencia y sabiendo cómo está sufriendo el sector, digo que debería haber más ayudas. Entiéndase que la Hostelería ha sido y es el patito feo de esta pandemia. Creo que el sector de los hostelero es el que más ha adaptado sus negocios a que sean seguros ante la pandemia, sobre todo los que no tenemos terraza. A otros sectores no se les ha exigido tanto como a nosotros, que hemos actuado de una manera rápida y eficaz a la nueva realidad que venimos padeciendo desde hace ya más de un año.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Podría decir muchas medidas que creo necesarias y que seguro que se serían bastante eficaces, pero hay una que creo que es muy importante. Lo que hace falta es que las personas cambien de mentalidad y se sientan seguras, para que vuelva la normalidad. Si eso sucede, podríamos ir volviendo a tener una actividad cada vez más normal y lograríamos impulsar al sector, que ha quedado muy malherido después de esta pandemia. En muchos casos, herido de muerte. Hay que actuar muy rápido.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Para promocionar el sector, lo primero que he de decir es que somos un sector que siempre ha dado la talla. Lo único, y quiero insistir en este sentido, es que tenemos que luchar para recuperar la normalidad y que vuelva el turismo. A partir de esta premisa, cualquier campaña de promoción que se haga para recordar lo que somos pues claro que será muy bien recibida.