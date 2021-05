Todo político local que se precie debe ir al menos una vez en la vida a Fitur, la meca del folleto turístico y la tapita de jamón a la remanguillé, donde Córdoba se presenta, sobre todo, a los cordobeses que se han desplazado a Madrid y se hacen visitas a los estands vecinos en un bucle onírico aliñado con fino de la tierra. Fitur es como Ikea y al final del periplo terminas colocado, pero en vez de habitaciones suecas se pasea uno por las provincias españolas y por las del mundo mundial. Bueno, a ver, algunos van a trabajar y a hacer negocios, solo faltaría, no en vano se anuncia como «la mayor red profesional para el sector turístico».

En la ciudad de la Mezquita llevamos dos años consecutivos con cabreos previos a la cita en Madrid, que, por cierto, el día 19 de mayo (cuando está previsto que se inicie Fitur) ya se sabrá, ¡aleluya!, si es más del comunismo o de la libertad. El resto de España --hasta el mismísimo aserejé de las elecciones capitalinas-- lo celebraremos con una buena cerveza (con lo bien que tiran las cañas los madrileños, hombre por favor) y un bocata de calamares (eso les sale mejor todavía a los joíos) a la salud de todos los gatos. Dejadnos ya tranquilos, chinchín.

Aquí, como digo, tras una pandemia que se calcula que tendrá un impacto en el sector turístico de 750 millones de pérdidas y donde no hay más que darse un paseo por la Judería para entonar el Réquiem de Mozart (ojalá, y los patios sean lluvia de mayo para Córdoba), los grupos municipales andan enfurruñados con la decisión de la delegación de Turismo de acudir este año a Fitur con un estand de la capital independiente y diferenciado del que todos los años se ha puesto con la provincia.

Para ser honrada con usted que me ha soportado hasta esta línea partiré de la premisa de que desconozco si es mejor o peor para Córdoba ciudad ir en solitario a Ifema, pero deduzco que es infinitamente peor para la provincia no contar con el tirón de la capital para atraer a futuros visitantes. Así que, de momento, entiendo que la vicepresidenta de la Diputación, Lola Amo, se mostrara indignada con la noticia que, por cierto, dio ella, ya que hasta ese momento ni la responsable de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ni ningún otro concejal habían dado esa información. Tampoco en el seno del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), cuyos consejeros no han sido convocados aún por ese motivo.

Previo quite del alcalde, que a estas alturas del mandato se ha hecho ya un profesional del toreo -chicuelina va, chicuelina viene, ¡ánimo, maestro!-, y a preguntas de la prensa, Albás informó el martes de que Córdoba barajaba la posibilidad de acudir en solitario a Fitur en el 2021. Se dijo que «se barajaba», pienso yo, para amortiguar el golpe, porque al parecer la decisión estaba ya más que tomada, el estand encargado y en curso las invitaciones para contar la estrategia de Córdoba al sector turístico --al parecer más informado que los propios concejales-- en un acto que se celebraba el viernes.

No tardaron en salir las voces críticas lamentando un gasto que entienden superfluo, la incoherencia de acabar con la estrategia histórica que irradia a los pueblos el atractivo de Córdoba y la falta de información y de debate de la propuesta. También salieron los defensores de la idea del estand propio, un espacio literal y ficticio a lo Virgina Woolf pero para el turismo de la capital. Todos, por cierto, empresarios del sector (los que entienden de esto) argumentando que hay razones de sobra para diferenciar el mensaje del de los pueblos y que, además, no se va a dejar sola a la provincia.

El año pasado, PSOE, IU, Vox y Podemos pidieron el cese de la primera teniente de alcalde a las puertas de Fitur por considerar que les hurtaba información sobre el papel de Córdoba en Madrid. Este año el problema se ha vuelto a repetir. Quizá ha faltado pedagogía para explicar las ideas. Quizá ni la oposición ni la Diputación le hubieran dado su apoyo ni con esa pedagogía, pero al menos el argumento de la falta de diálogo no se hubiera vuelto a esgrimir. A ver si a la tercera va la vencida.